Что делать, если при правильном питании вес не уходит

Блогер Татьяна Рыбакова , которая известна своими впечатляющими результатами в области похудения, часто делится с подписчиками в Инстаграме своими секретами и наблюдениями. На этот раз Татьяна поделилась мыслями, почему вес может стоять на месте, даже если человек занимается спортом и придерживается правильного питания.

Сейчас весна и многие уже начали подготовку к купальному сезону, но у некоторых возникла проблема, с которой женщины обратились к Татьяне. Девушка отметила, что часто слышит жалобы на то, что человек перепробовал все, но вес не уходит. Татьяне известны десятки работающих методик похудения, исключая недобросовестные рекламные продукты, поэтому она уверена: если вы перепробовали все, скорее всего, вы изначально смирились с неудачей. Поэтому перед тем как начинать работу по изменению тела, необходимо честно спросить себя: зачем вам это? Для чего вы это делаете? К чему вы хотите прийти? Не исключено, что внутри отзовётся импульс: «чтобы в очередной раз у меня ничего не получилось», «все худеют и я худею» или вторичные выгоды в виде, например, построения личной жизни. Приступая к похудению, вы должны четко видеть цель и желать ее, а не плыть по течению.

Затем необходимо прояснить свои отношения с едой и разобрать пищевые привычки. Еда — это биологический ресурс, который даёт энергию для жизни и движения вперёд. Если еда, к примеру, является средством получения удовольствия, снижения уровня тревоги или способом общения, то первоначально необходимо разобраться в своих импульсах и найти более приемлимые аналоги. В большинстве случаев этого должно быть достаточно, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Но если вы уже на правильном питании и вам хватает силы воли постоянно приходить в зал, а вес никак не уходит, то дело может крыться в следующих причинах: Недостаток или избыток физической активности. Если есть перетренированность, то вы не успеваете восстановиться и организм страдает. Недосып. Стрессы в жизни: слишком много гормона кортизола — это плохо. Слишком сильное «ПП». Большой дефицит калорий ни к чему хорошему не приводит: тело чувствует голодовку и начинает запасать жиры. Что делать? Нормализовать сон, умеренно питаться и тренироваться. Звучит просто, а на деле требует дисциплины. Если вам ее не хватает, то стоит обратиться к тренеру или диетологу за рекомендациями. ⠀

Татьяна уверена, что эффективная работа над своим телом состоит в работе над собой, своим внутренним состоянием и улучшением жизненных сфер в комплексе. Поэтому она советует прежде всего обратить внимание на своё состояние в данный момент.

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