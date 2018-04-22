Всё о тридцать девятой неделе беременности

Поздравляем, вы почти добрались до финиша. Третий триместр подходит к концу, а это значит, что вы вот-вот станете мамой. Счет идёт на считанные дни.

Ваш вес достиг максимума ещё две недели назад, и теперь в идеале не должен меняться. Оптимальное количество килограммов, на которые вы могли поправиться за 9 месяцев, находится в диапазоне между 11 и 15. Отклонения как в одну, так и в другую сторону — повод для беспокойства.

Если у вас еще не опустился живот, то, скорее всего, это произойдёт в ближайшее время. И уж тогда, знайте точно, роды наступят в течение двух недель.

Высота стояния матки на 39-й неделе составляет 37-41 см, окружность живота достигает 92-98 см.

Анализы и медицинские обследования

Роды уже совсем близко. Поэтому все анализы и обследования, которые врач назначает будущей маме, имеют одну цель — выработать тактику ведения родов.

На приеме у женщины, как всегда, измерят давление, вес, окружность живота. На 39-й неделе одним из обязательных обследований считается осмотр в гинекологическом кресле. Врач оценивает состояние матки и родовых путей. Это помогает более точно спрогнозировать дату родов.

УЗИ На 39-й неделе беременной женщине нередко проводят УЗИ (или УЗИ с доплером). Хотя плановое ультразвуковое обследование вы сделали несколько недель назад, врач предпочитает перед родами лишний раз убедиться в состоянии и положении плода. Также узист определяет, насколько размер ребенка соответствует ширине таза.

Это очень важно для тех женщин, которые собираются рожать естественным образом.

Также на этом сроке беременную направляют на КТГ, чтобы послушать сердцебиение плода и посмотреть на его реакции при сокращении матки. По этим данным врач может узнать о наличии у малыша гипоксии.

Как выглядит ребенок

К 39-й неделе ваш ребенок немного подрос. Его вес на данный момент около 3200, рост — 48-50 см. По своим размерам он напоминает вытянутую тыкву.

К этому сроку у малыша уходят последние признаки лануго, пушкового волосяного покрова, который помогал ему сохранять тепло. Сыровидная смазка остается только в тех местах, которые важно защищать от трения (подмышками, под коленками и в паху). Самое несовершенное место в организме малыша — зрительная система.

Кишечник крохи сейчас абсолютно стерилен (первые бактерии попадут в него с молоком матери), и заполнен меконием — слизистым веществом коричневато-зеленоватого цвета, которое выйдет из организма ребенка в первые сутки после родов.

К этому сроку плод считается полностью доношенным, и малыш уже готов к встрече со своими родными. Большинство систем и органов выполняют свои специфические функции. Кишечник свершает первые перельстатические движения, поджелудочная железа готовится подключиться к процессу пищеварения.

У крохи формируется аппарат сосания, ведь совсем скоро он должен будут приспособиться к новому способу питания.

Кстати, плацента, по которой малыш до сих пор получает питательные вещества постепенно «стареет». Она уже не так хорошо обеспечивает плод кислородом. Не стоит пугаться, таким образом организм готовит ребенка к кратковременным задержкам в поступлении кислорода, которые неизбежны, когда малыш проходит по родовым путям.

Что происходит на 39 неделе беременности — ощущения

С каждым днём количество амниотической жидкость в организме будущей мамы уменьшается. Ребёнку становится тесно, и его шевеления становятся особенно неприятными для женщины.

Как правило, на этом у женщины опускается живот и она чувствует некоторую лёгкость в дыхании. Ослабевает давление матки на лёгкие, почки, сердце, желудок. Однако нагрузка на позвоночник никуда не делась. У беременной продолжает потягивать поясницу, и в этом нет ничего особенного. Организм устал от напряжения, которое накопилось за последний триместр беременности.

В последние недели перед родами происходит очередная смена гормонального фона. В связи с этим у женщины усиливается секреция всех слизистых оболочек. Так что готовьтесь к риниту беременных и обильным выделениям из влагалища.

На 39-й и 40-й неделе у будущей мамы часто происходит расслабление стула. Кишечник очищается естественным образом, чтобы его содержимое не мешала родоразрешению.

Боли в животе

Будущим мамам не стоит тревожиться, если они чувствуют легкие потягивания внизу живота, которые отдают в позвоночник. Это вариант нормы и говорит всего лишь о скором приближении родов.

Боли в пояснице

Боли в пояснице к 39-й неделе — постоянный спутник будущей мамы. Ноющие потягивающие боли в пояснице возникают из-за чрезмерной нагрузки на позвоночник, изменения гормонального фона беременной (гормоны эстроген и релаксин, которые вырабатываются в организме женщины, провоцируют расхождения тазовых костей, и боль может отдавать в поясницу) или почечных колик.

Выделения

На 39-й неделе будущая мама должна особенно внимательно следить за выделениями из влагалища. В норме они должны быть прозрачными или немного белёсыми, иметь невыраженный запах, возможно, немного кисловатый.

Не удивляйтесь, если заметили, что выделения стали чуть обильнее, чем раньше. Мы уже писали, что это связано с гормональным скачком перед родами.

Бить тревогу нужно только в том случае, если выделения имеют резкий запах, нетипичный цвет (гнойно-желтый, зеленый, коричневый) и хлопьеобразную или творожистую консистенцию. Эти симптомы свидетельствуют о наличии инфекции, которую необходимо пролечить до родов, ведь в противном случае она передастся малышу.

Тошнота

Тошнота на 39-й неделе может быть одним из признаком приближающихся родов, а может свидетельствовать о кишечной инфекции. Так что внимательно следите за своим состоянием, и в случае тревожных симптомов (тошнота, сопровождающаяся рвотой и диареей), немедленно вызывайте скорую помощь.

Многоводие и маловодие

Наиболее опасным диагнозом для ребёнка является многоводие. При излишнем скоплении амниотической жидкости у женщины сильно растягивается матка, что способствует слабой родовой деятельности. Растянутая матка не способна сокращаться должным образом, из-за этого в конце родов у женщины могут начаться кровянистые выделения или кровотечение.

Что можно и нельзя делать на 39 неделе беременности

Поступки мамы на 39-й неделе должны быть аккуратными. Важно быть внимательной к себе и своему здоровью до самых родов.

Беременным на этом сроке не стоит:

летать на самолетах;

-менять часовые пояса;

-подолгу управлять автомобилем;

поднимать тяжести;

-подниматься на стремянки, табуретки, стулья;

нервничать (стрессовое состояние будущей мамы может негативно сказаться на родах);

курить и употреблять алкоголь.

Что можно делать на 39-й неделе беременности:

заниматься сексом, если к этому нет противопоказаний;

гулять;

спать не менее 8-9 часов в сутки.

Витамины

На 39-й неделе у беременных может снизиться аппетит. Не стоит впихивать в себя еду насильно, однако голодать также не стоит. Оставьте в своём рационе только полезную пищу (молоко, мясо, рыба, овощи), откажитесь от фаст-фуда, сладкой воды, консервов.

Продолжайте принимать витамины, которые вам назначил врач.

Роды

Беременность, начиная с 38-й неделе, считается официально доношенной, так что стоит готовиться к чуду в любой день.

Накапливается усталость, будущую маму беспокоят предвестники родов. Не стоит торопить события. Считается, что роды произойдут тогда, когда оба участника процесса будут окончательно к ним готовы.

На 39-й неделе возможна стимуляция родов, если к ней есть показания. К стимуляции прибегают, если у будущей мамы очень крупный плод, существует угроза гипоксии и другие симптомы, способные отрицательно повлиять на здоровье матери или ребенка.

Предвестники родов

Предвестниками родов часто называют тренировочные схватки — в течении одной двух-минут матка резко сокращается, вызывая тянущие неприятные ощущения внизу живота.

Чтобы прекратить тренировочные схватки, женщине нужно немного полежать.

Кесарево сечение

При наличии показаний или запрета на естественные роды, будущей маме могут сделать 39-й неделе беременности кесарево сечение.

Главное для роженицы — успокоиться и заранее подготовить все необходимые для роддома вещи. Порой информация об экстренном кесареве становится для женщины неожиданностью.

Если врач принял такое решение, значит, на то есть веские причины.

Помните, не так важно, при каких обстоятельствах появился малыш, главное, чтобы он был здоров!