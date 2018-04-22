Ничего лишнего: как сделать кожу красивой без тонального крема

Начнем с того, что ваша кожа приуныла не просто так. Скорее всего вы долгое время за ней неправильно ухаживали, недоедали важных для ее здоровья веществ или же попросту не знали, что с недостатками вашей кожи можно справиться посредством косметологических процедур. Итак, начнем возвращать вашему лицу цветущий вид вместе с рекомендациями Ирины Кошелевой , врача-дерматокосметолога, трихолога клиники «Премиум Эстетикс»

Скорректируйте свой образ жизни и питание

Без этой прописной истины все дальнейшие ваши действия попросту не будут иметь никакого эффекта. Для начала начните высыпаться и проводить хоть какое-то количество времени на свежем воздухе — погода как раз к этому сейчас располагает. Внимательно изучите свое меню. Вашей коже наверняка понравятся авокадо, рыба (желательно жирная), различные ягоды. А еще белок в рационе должен быть обязательно, при чем как растительный, так и животный. Если вы придерживаетесь веганства, принимайте недостающие аминокислоты, которые содержатся только в продуктах животного происхождения в виде добавок.

Начните правильно очищать кожу

Мы, конечно, верим, что вы добросовестно смываете косметику перед сном и даже ходите к косметологу на комплексные чистки. Но, вашей коже нужно гораздо более глубокое очищение. Помогут вам в этом средства с кислотами. Подбирать их конечно лучше с врачом, да и кратность использования той или иной косметики будет зависеть от типа кожи — доктор вам обязательно об этом скажет. Но то, что очищение безобразивными кислотными пилингами должно стать частью вашего ритуала красоты, это факт. Ищите в составе миндальную, молочную или гликолиевые кислоты — они чаще всего входят в пилинги, рекомендуемые для домашнего применения. Концентрация этих кислот будет ниже, чем в профессиональных средствах, так что кожу вы не травмируете. Используйте их 2-4 раза в месяц в зависимости от потребностей кожи. Подготовиться к пилингу вам также помогут средства с кислотами: очищающая пенка и тоник.

Правильно очищая кожу, вы не только сможете выровнять ее рельеф, улучшите цвет лица, избавитесь от шелушений, но и снизите риски образования на ней воспалительных элементов. Барышни, склонные к появлению прыщей, возьмите на заметку!

Обратите внимание на состав своих уходовых кремов

Вам наверняка знакома картина — наносите тональный крем и сразу становятся очевидны все мелкие морщинки и заломы на лице. Даже юным девушкам такая ситуация знакома. Не стоит сразу же бежать и требовать от косметолога вколоть вам гиалуроновой кислоты, да побольше. Пока вы не разберетесь с домашним уходом, эта процедура будет бессмысленна. Очень важно, чтобы кремы, которыми вы пользуетесь ежедневно, поддерживали целостность гидролипидной мантии кожи. Именно она защищает ее испарения воды, сохраняя влагу в коже. А это плюс тургор и эластичность кожи и минус сеточка мелких морщин. Ищите в составе крема полиненасыщенные жирные кислоты — именно они являются основным строительным материалом мантии. Такие кремы, как правило, относятся к категории питательных, их лучше использовать вечером.

Увлажнение, защита, обновление — вашей коже все это так же необходимо. Поэтому в вашем арсенале должны быть средства с увлажняющими, антиоскидантными и аминокислотными комплексами.

Пройдите процедуру фототерапии

Вы напрасно думаете, что какие-то там аппаратные процедуры — только для женщин 35+. Есть среди них и те, которые подойдут и 18-летней девушке, если у нее есть на то показания, например, выраженные сосуды и пигменты. Собственно именно эти недостатки кожи вы и стараетесь с особым рвением заретушировать с помощью разноцветной палетки консиллеров. А между тем за 3-5 процедур фототерапии с интервалом в три недели от них можно избавиться раз и навсегда. Воздействие IPL-света стирает и сеточку купероза, и красноватый оттенок кожи, и пигментные пятна. А еще благодаря фототерапии можно сделать менее заметными следы постакне, отрегулировать салоотделение, сократить поры и снизить вероятность различных кожных воспалений, что особенно актуально для обладательниц жирной кожи. Процедуру можно делать и в период активного солнца, но, важно защищать свое лицо SPF средством и не забывать его обновлять в течение дня.