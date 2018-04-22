Будем ли мы в 2048 году есть напечатанные на 3D-принтере продукты или станем вегетарианцами?

Совсем недавно мы представляли, что в будущем весь процесс питания будет состоять из проглатывания маленькой пилюли.

Руководитель отдела прогнозирования Лаура Форсман (Laura Forsman) усмехается при упоминании такой перспективы — она считает более вероятным, что через 30 лет мы будем есть самую разнообразную пищу.

«Для большинства людей вкус еды и ее приготовление означают намного больше, чем просто питание. Вероятнее всего, будут существовать разнообразные блюда, разработанные в соответствии с ожиданиями человека, его потребностями и вкусами», — говорит Форсман, которая следит за трендами и малейшими изменениями в Центре разработки функциональных пищевых продуктов, действующем при Университете Турку.

По ее словам, предприятия, занятые в этой области, внимательно прислушиваются к пожеланиям и надеждам потребителей. Необходимо удовлетворить эти потребности таким образом, чтобы производство продуктов питания было, в том числе, экологически чистым.

Мясо превратится в продукт питания класса люкс

Проблемы изменения климата и окружающей среды в значительной степени перекликаются с проблемой обеспечения питанием. Лаура Форсман считает, что значение индивидуального выбора в будущем будет возрастать.

«Люди осознали, что от них зависит многое. Как сделать правильный выбор и с помощью собственного питания повлиять на сохранение жизни на Земле?»

Нагрузка на окружающую среду, которую вызывает разведение домашнего скота, уже давно является объектом критики. В последние годы успешно изучают новые источники протеина, людей готовят к тому, что в будущем они будут питаться насекомыми.

«Похоже, мясо действительно станет продуктом класса люкс. Люди готовы отказаться от того количества мяса, которое они съедают сейчас. Но, конечно, мясо захотят есть и в будущем, потому что оно является ценным и вкусным продуктом, источником протеина».

Форсман считает, что мясо останется на столах богатой части населения, но все больше людей будет выбирать растительную пищу.

«Веганство распространилось очень быстро, особенно в среде молодежи. Поскольку мы постоянно слышим новости о том, как связаны изменение климата и мясоедение, складывается впечатление, что мы находимся на пороге больших перемен».

Будет ли продолжаться поляризация?

По-прежнему актуален вопрос, будет ли продолжаться поляризация, которая наблюдается уже сейчас. В западных странах у многих достаточно средств, чтобы есть качественную, питательную и экологически чистую пищу. Остальное население должно довольствоваться более дешевыми и менее питательными продуктами.

По словам Лауры Форсман, больше всего беспокойства у исследователей вызывает питание молодых женщин детородного возраста. Актуальными проблемами сейчас считаются лишний вес и заболевания, развивающиеся у граждан с низким уровнем доходов.

Состояние стран третьего мира вызывает особую озабоченность. Даже при отсутствии голода жители этих стран употребляют низкокачественную пищу, что приводит к проблемам развития и роста детей.

Безопасность продуктов питания — вопрос, значение которого не уменьшится и в будущем. Связанные с этим вопросом скандалы подорвали доверие к качеству пищи.

«Испокон веков люди не ели ягоды, которые казались ядовитыми. А сейчас потребители всегда интересуются, откуда привезено мясо. Безопасность продуктов питания — распространенная тема для разговоров», — напоминает Форсман.

Ваша еда поведает о вашем социальном статусе

Хотя пища призвана наполнить желудок и дать питание телу и уму, у нее есть и другое значение.

«С развитием западного общества у пищи появилось и другое назначение, она стала не только питанием и «топливом». С помощью пищи можно реализовать и другие потребности», — говорит Лаура Форсман.

Питание несет и социальную функцию, значение которой в будущем только будет возрастать.

Еда всегда была символом статуса, с ее помощью подчеркивали свое положение те, у кого хватало на это средств.

«В свое время первооткрыватели привозили из дальних стран в Европу ананасы. Зажиточные семьи выставляли купленные фрукты у ворот, чтобы показать уровень своего благосостояния. Интересно, как через 30 лет будут демонстрировать свое благосостояние с помощью пищи», — усмехается Форсман.

«В наше время цель выставленных фотографий в фитнес-зале с протеиновыми напитками та же, что была у выставленных у ворот ананасов. Они демонстрируют, что человек заботится о своем здоровье. Другая группа людей, выставляя фотографии с экологически чистой пищей, подчеркивает, что заботится о планете».

Исследователь Лаура Форсман считает возможным, что мы сами начнем производить для себя пищу, например, устраивая подвесные плантации на стене. Или к 2048 году мы начнем изготавливать пищу в биореакторах.

«Или будем приносить из магазина пищу, напечатанную на собственный вкус на 3D-принтере. Можно будет самим решить, будет ли она в форме звезды или герба города Турку. Может быть, мы увидим это когда-нибудь в Инстаграме!»