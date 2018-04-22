Ленивая тренировка для ног

Сделайте это упражнение, когда загружаете стиральную машину.

Шаг 1 Исходное положение — ноги чуть шире плеч, носки немного развернуты в стороны. Каждый раз, когда вам нужно взять вещь из корзины для белья, присядьте как можно ниже, сгибая ноги в коленях. Обратите внимание: спина при этом должна оставаться прямой! Следите за тем, чтобы колени не выходили за линию носков ног Шаг 2 Медленно вернитесь в исходное положение, спина по-прежнему прямая. Сделайте столько подходов, сколько понадобится для загрузки или разгрузки стиральной машины.

У вас совсем нет времени?

15 минут движения — этого вполне достаточно!

Долгие годы эксперты уверяли, что для хорошего самочувствия человеку необходимо 30 минут умеренной физической активности в день. Но вот новые данные: если вы двигаетесь всего 15 минут в день, но при этом занимаетесь достаточно интенсивно, этого достаточно. Исследование в Национальном институте здоровья в Тайване доказало: те, кто активно двигается 15 минут в день, в среднем на 3 года увеличивают ожидаемую продолжительность жизни и на 10% снижают риск онкологических заболеваний.