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Ленивая тренировка для ног
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Ленивая тренировка для ног 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Сделайте это упражнение, когда загружаете стиральную машину.
Шаг 1  Исходное положение — ноги чуть шире плеч, носки немного развернуты в стороны. Каждый раз, когда вам нужно взять вещь из корзины для белья, присядьте как можно ниже, сгибая ноги в коленях. Обратите внимание: спина при этом должна оставаться прямой! Следите за тем, чтобы колени не выходили за линию носков ног  Шаг 2  Медленно вернитесь в исходное положение, спина по-прежнему прямая. Сделайте столько подходов, сколько понадобится для загрузки или разгрузки стиральной машины.
У вас совсем нет времени?
15 минут движения — этого вполне достаточно!
Долгие годы эксперты уверяли, что для хорошего самочувствия человеку необходимо 30 минут умеренной физической активности в день. Но вот новые данные: если вы двигаетесь всего 15 минут в день, но при этом занимаетесь достаточно интенсивно, этого достаточно. Исследование в Национальном институте здоровья в Тайване доказало: те, кто активно двигается 15 минут в день, в среднем на 3 года увеличивают ожидаемую продолжительность жизни и на 10% снижают риск онкологических заболеваний.
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