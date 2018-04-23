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Эксперты указали на 6 признаков раннего старения у женщин
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Эксперты указали на 6 признаков раннего старения у женщин 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Научные исследования говорят о том, что люди стареют с неодинаковой скоростью, и первые признаки раннего старения можно заметить уже в возрасте после 25 лет. Как же понять, насколько быстро мы стареем? Ученые заявили, что у женщин процесс старения лишь примерно на 20 процентов зависит от наследственных факторов, сообщил «ВладТайм». Также причинами, ускоряющими увядание внешности и организма, могут быть неблагополучные экологические условия проживания, вредные привычки и отсутствие даже базового ухода за кожей. Эксперты рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о том, что женский организм стал стареть слишком рано. В их список вошли следующие маркеры: Нездоровое состояние кожи. По словам ученых, наличие пигментных пятен и шелушащихся участков на коже у женщин до 25 лет вполне может быть свидетельством начавшегося старения. Справиться с этой проблемой можно за счет ухода и коррекции в питании, но также не помешает обследование эндокринной системы у специалиста. Истончение кожи век. Становясь тоньше, кожа в области век предательски выдает старение. Эстетически это выглядит тоже малопривлекательно: на лице оказываются особенно заметными круги под глазами, провалы по линии глазниц, мешки и отеки. Если все это имеет место в возрасте до сорока лет, то можно заподозрить раннее старение. В таких обстоятельствах будет полезным обследовать внутренние органы, считают эксперты. Изменения менструального цикла. Сбой цикла в возрасте до наступления 46 лет — это сигнал о старении, говорят специалисты. Но бояться его не нужно. Остановить старение в эту пору своей жизни вполне возможно за счет приема витаминно-минеральных комплексов и лечения внутренних инфекций, отмечают медики. Кроме того, физиологическими симптомами старения могут быть немотивированная быстрая утомляемость, а также необъяснимые (например, стрессом) бессонница и выпадение волос, сообщили исследователи. Напомним, что проводившиеся до этого исследования позволяли сделать вывод о том, что признаком долгой молодости является высокая когнитивная активность, сохраняющаяся вопреки повышению возраста. Ученые установили, что, начиная с 40 лет, мозг человека постепенно уменьшаться, сжимаясь примерно на 5% каждые десять лет, а после 70 лет этот процесс лишь ускоряется. Но активная мыслительная деятельность и в особенности хорошая память на этом этапе жизни — свидетельство того, что человек в реальности моложе своих лет, указанных в паспорте. Ранее МедикФорум писал о том, что женское тело стареет неравномерно — его отдельные участки стареют раньше других.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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