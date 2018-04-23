Как отказ от сахара влияет на здоровье

Три ложки сахара в кофе, чаепитие с пирожными, булочка на полдник, кетчуп к мясу — все это привычные вещи в рационе большинства из нас. Но привычные — не значит полезные. Как насчет того, чтобы попробовать отказаться от сахара и получить взамен массу бонусов?

Начнем с того, что классический белый сахар рафинад можно исключить из рациона полностью, без вреда для здоровья. Вы же едите молочные продукты, фрукты и овощи? А там простых углеводов предостаточно. При чем, именно к усвоению сахаров из натуральных продуктов наш организм и приспособлен.

Долгие тысячелетия человек получал нужный ему заряд энергии, съев горсть ягод или сладкий фрукт. Сейчас им на смену пришли конфеты, кондитерские изделия и фаст-фуд. Согласитесь, неравноценная замена.

Мы предлагаем вам провести эксперимент — откажитесь от сахара на месяц и вы увидите, какие волшебные изменения произойдут с вашим телом. Вот вам спойлер для мотивации:

Снизите вес

Сахар — злейший враг фигуры. Даже обилие тех самых вредных жиров не так быстро сказывается на фигуре, как пристрастие к сладенькому. С чем это связано? Для того, чтобы переработать жир нужно затратить какое-то количество энергии, на это всегда требуется время. А вот глюкоза — простое вещество, которое в организме дальше не расщепляется. Ее сразу можно взять и использовать. При избытке глюкозы она очень быстро отложится про запас в виде жира.

Научитесь радоваться жизни. А не еде!

Да, да — именно сладкая пища является самым доступным удовольствием и легким путем получить положительные эмоции. Именно поэтому к сладкой пище очень быстро формируется зависимость. Причем развивается она в 8 раз быстрее, чем пристрастие к кокаину. Во время употребления продуктов с сахаром вырабатываются опиоиды, в частности эндорфины — вещества, приносящие удовольствие, уменьшающие боль и стресс. Отсюда и постоянная тяга к сладкому, желание съедать больше такой пищи. Откажитесь от сладкого, научитесь искать пути получения эндорфинов в реальной жизни.

Разовьете вкус

Вы никогда не задумывались, почему одним людям для того, чтобы почувствовать сладкий вкус нужно положить 4 ложки сахара в кофе, а другим достаточно добавить в этот напиток молока? Все дело в чувствительности вкусовых рецепторов. Употребление большого количество сладостей делают их нечувствительными к этому вкусу, стимулируя сладкоежек поглощать все больше и больше продуктов с сахаром. Отказ от рафинада приведет к обновлению вкусовых рецепторов — для этого месяца вполне достаточно. В результате, вы с удивлением обнаружите, что не только фрукты и ягоды могут быть сладкими. Этот вкус вы ощутите в молоке, сыре, огурцах, помидорах и даже в некоторых видах мяса и рыбы.

Начнете высыпаться

Ваше качество сна улучшится в целом. Вы начнете засыпать в течение 5-10 минут, вам будет проще просыпаться по утрам. Связано это с тем, что в кровь не будет поступать избыток глюкозы, а уровень инсулина в организме придет в норму. А еще нельзя забывать о принципе «гормонального домино». Как только нормализуется чувствительность клеток к инсулину, стабилизируются и другие гормоны, отвечающие за нормальный сон и энергичность.

Улучшите качество кожи

Одно из самых важных условий сохранения молодости кожи — отказ от сахара (или хотя бы его жесткое ограничение). Дело в том, что регулярное сильное повышение глюкозы в крови влияет на белки нашего тела, в том числе и на белки кожи. Они «засахириваются» их структура изменяется — волокна коллагена и эластина становятся ломкими и хрупкими. Как это отражается на внешности? Кожа теряет упругость, на ней появляется сеточка мелких морщин. Будете продолжать в том же духе, ни один косметолог вам в будущем не поможет. Упс!

Избавитесь от бесконечных простуд

Насморк и кашель не отпускает вас даже в весенне-летний период? Очевидно, что ваша иммунная система расбалансирована. Расшатать ее может масса разнообразных факторов, один из них — повышенная любовь к сладкому. Избыток сахара ослабляет процессы, направленные на защиту организма от вирусов и бактерий.

Вы снизите риск развития сахарного диабета

Употребление сахара вызывает быстрое повышение глюкозы в крови, стимулируя выброс большого количества инсулина. Если подобные скачки происходят достаточно часто, то развивается инсулинорезистентность — клетки теряют чувствительность к инсулину. В итоге уровень глюкозы в крови остается завышенным. В дальнейшем гипергликемия может стать причиной развития сахарного диабета второго типа. Будьте начеку!

Вам удастся избежать атеросклероза

Согласно современным знаниям, именно любовь к сладкой пищей повышает риски развития этого заболевания. Под воздействием глюкозы воспаляются и начинают разрушаться стенки сосудов, за воспаленные участки цепляются молекулы так называемого «плохого холестерина», и начинает формироваться тромб. Сначала просвет сосуда просто сужается, а за тем он может быть перекрыть полностью. Так что лучше отложите в сторону очередную конфетку и сделайте выбор в пользу своего здоровья.