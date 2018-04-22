Ежедневные женские привычки, серьезно вредящие здоровью

У женщин, как правило, достаточно много различных забот в течение дня. Однако некоторые из повседневных привычек, которые кажутся безопасными, на самом деле могут представлять серьезную угрозу здоровью. Прокладки Согласно рекомендациям экспертов, менять это средство гигиены следует каждые четыре часа, хотя многие пренебрегают данным правилом. Однако подобная небрежность может привести к развитию инфекции в интимной зоне. Бюстгальтер Многие девушки носят тесные на косточках бюстгальтеры, поскольку те визуально делают бюст более пышным. Однако они также сдавливают грудь, по причине чего нарушается процесс циркуляции крови и, кроме того, движения лимфы. Если ежедневно надевать такой бюстгальтер, можно спровоцировать мастопатию, а это повышает риск развития рака. Мыло Женщины нередко предпочитают использовать обычное мыло в том числе и для интимной гигиены, чего делать решительно не рекомендовано. Кроме нарушения уровня рН, можно столкнуться с зудом и сухостью, что вызывает большой дискомфорт. Питание Желая получить идеальную фигуру, многие дамы пропускают некоторые приемы пищи, отказываясь от обеда или ужина. Однако это не даст желанного результата, к тому же, организму необходимо «топливо», чтобы работать исправно. Лучше просто сбалансировать свое питание, а также потреблять небольшие порции. Вода В современном мире многие часто используют бутилированную воду, но в таком случае организм попросту не получает в достаточных объемах важный для организма фторид. В воде из бутылок его содержание крайне незначительное. Антисептик Конечно, важно держать руки в чистоте, но у многих девушек имеется привычка использовать антисептик по поводу и без. Такое средство уничтожает как плохие, так и хорошие бактерии, что способно нарушить микрофлору рук. Кроме того, в антибактериальных гелях имеется триклозан, который может привести к тому, что организм перестанет откликаться на антибиотики. Прыщи Все мы прекрасно знаем, что давить прыщи нельзя, но нередко пренебрегаем данным правилом. Из-за этого кожа лица травмируется, а воспаления становятся еще серьезнее. Кроме того, никто не застрахован от шрамов, от которых практически не избавиться.