Фейсфитнес: красота и молодость за 10 минут

В чем суть?

На нашем лице — 57 мышц, и если заставить их хорошенько поработать, можно добиться впечатляющих результатов: улучшить цвет кожи, убрать мешки под глазами (что особенно актуально для вечно не высыпающихся мам грудничков), убрать мелкие морщинки вокруг рта или глаз… Фейсфитнес, фейсбилдинг, фейскультура (все это названия тех или иных систем упражнений для лица) становится все популярнее в России.

«Упражнения для лица — это естественная альтернатива косметической хирургии. Здесь не существует риска, а результаты предсказуемо благоприятные. Это все равно что регулярно посещать спортивный зал», — уверена Кэрол Мадджио, автор бестселлера «Аэробика для кожи и мышц лица».

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Преимущества:

Фейсфитнес, в отличие от тренировок в спортзале, не отнимет у вас много времени — в среднем на гимнастику для лица нужно 10 минут в день. Выполнять упражнения можно в любом месте, так как вам не потребуются никакие специальные приспособления. В путешествиях или дома, пока ребенок спит или даже на пару с малышом. Со стороны упражнения для лица выглядят забавно, так почему бы не развлечься вместе? Приступать к выполнению упражнений можно в любом возрасте (однако чем раньше вы приобщитесь к гимнастике, тем меньше вероятность того, что кожа на вашем лице обвиснет).

С чего начать?

Если вы осознали, что хотите стать красивее и выглядеть моложе своих лет, то считайте, что уже сделали первый шаг. Осталось только выбрать подходящую именно вам программу тренировок. В интернете вы сможете найти как книги, в которых содержатся подробные описания упражнений (для начинающих отлично подойдет упомянутая выше «Аэробика для кожи и мышц лица» Кэрол Мадджио, кстати, в сети она находится в открытом доступе), так и видео-уроки (с общими рекомендациями и с комплексами упражнений, направленными на устранение какой-либо проблемы вашего лица).

Но если этого вам будет недостаточно, вы всегда можете присоединиться к дистанционным тренингам по фейсфитнесу. Кроме того, в крупных городах России регулярно проводятся очные курсы по фейскультуре.

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Консультанты по фейсфитнесу утверждают, что гимнастика для лица помогает бороться не с симптомами, а с причиной старения. ­­­ Регулярно выполняя нехитрые упражнения, вы можете привести в свое лицо в порядок. Так может быть, этой весной стоит потратить время не на выбор очередного «омолаживающего» крема, а на выбор подходящей программы тренировок для своего лица?