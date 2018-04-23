Фитоняша или сладкоежка? Как относятся к ЗОЖ знаки Зодиака 

Овен (21 марта — 20 апреля) Овны, если не являются медиками по профессии или детьми работников этой сферы, на тему ЗОЖ, как правило, не заморачиваются — едят, чего хочется и в основном бессистемно, зарядку им заменяет их повседневная активность, по молодости пьют, как кони… И прекрасно себя чувствуют. Именно потому, что не выискивают у себя болезни и не зацикливаются на изредка появляющихся неприятных ощущениях в желудке и в других частях тела, а отмахиваются от недомогания и идут дальше заниматься своими делами. Телец (21 апреля — 20 мая) Тельцы крайне внимательны к своему организму: регулярно проходят медицинские обследования, стараются не переедать, хотя покушать очень любят, и обязательно добавляют в свой рацион всякие полезности в виде злаков, зелени, кисломолочных продуктов и убойной дозы витаминов. Каждодневную зарядку им, как правило, делать лень, но вот на фитнес хотя бы пару раз в неделю они все же выбираются, ну или увлекаются спортивными играми, которые, помимо того что дают необходимые физические нагрузки, еще и доставляют определенное удовольствие. Близнецы (21 мая — 21 июня) Если у Близнецов с рождения со здоровьем все нормально, то они лет до сорока о ЗОЖ вообще не думают, и лишь тогда, когда пачками начинают вылезать разнообразные болезни, хватаются за голову и принимаются лечиться всеми доступными им способами. Правда, многие представители этого знака с удовольствием катаются на велосипеде или от случая к случаю играют в спортивные подвижные игры, но делают это не ради поддержания организма в тонусе, а для удовольствия и только в хорошей компании. Рак (22 июня — 22 июля) Раки — товарищи осмотрительные и опасливые, а потому стараются ничем не вредить своему организму, берегут его. Конечно, без загулов по молодости и у них, как правило, не обходится, однако разнообразные излишества очень быстро исчезают из их жизни — как только представители этого знака понимают, что своим поведением приближают старение, они отказываются от всего того, что негативно влияет на тело, мозг и нервы, и становятся ярыми приверженцами ЗОЖ. Львы и ЗОЖ суть вещи несовместимые. Представители этого знака настолько не любят ограничивать себя в удовольствиях и лишний раз напрягаться, что полезное питание и лечебные физические нагрузки входят в их жизнь только после возрастной перекодировки мозгов. А до сего светлого момента они ни в чем себе не отказывают, спортом, фитнесом, зарядкой занимаются исключительно под настроение и быстро их забрасывают, ибо надоедает, а в рот пихают все, что кажется им вкусным, даже если это содержит миллион калорий. Дева (23 августа — 22 сентября) Девы — удивительные существа. В юности они упорно гробят свой организм вредной едой и нездоровыми привычками, а в молодости вдруг резко пугаются старости и болезней и начинают блюсти себя. ЗОЖ становится основой их существования, их культом, в котором они доходят до фанатизма, а все их разговоры сводятся к тому, что можно и чего нельзя делать, чтобы организм функционировал без сбоев. Парадокс в том, что представители этого знака иногда срываются, пьют и едят как не в себя, но продолжают рассуждать о пользе ЗОЖ. Весы (23 сентября — 22 октября) Весы любят поесть и выпить, зарядкой заниматься им лень, а спорт становится частью их жизни только в том случае, если к нему их приобщают в раннем детстве. Однако если им нужно выглядеть идеально для работы или кто-то указывает им на то, что они уже «не торт», представители этого знака ударяются в ЗОЖ, мужественно давятся диетическими продуктами и тягают ненавистные гантели. Впрочем, при первой же возможности они возвращаются к старым привычкам, даже если те вредят их здоровью. Скорпион (23 октября — 21 ноября) Скорпионы занимаются спортом потому, что соперничество в их характере, а не потому, что стараются оттянуть наступление старости и возникновение болезней. Что же касается потребления полезных продуктов, то рацион представителей этого знака зависит от сиюминутного психологического настроя. Они могут неожиданно сесть на жесткую диету или полностью изгнать из холодильника мясо только потому, что это кажется правильным их «тараканам», а могут трескать исключительно сладкое и копченое, шарахаясь от всего того, что превозносят диетологи. Стрельцы к ЗОЖ никак не относятся. Нет, безусловно, если они на профессиональной основе занимаются спортом, то от правильного образа жизни и от здорового питания им никуда не деться, а в остальных случаях они просто не задумываются о том, что хорошо для организма, а что ему вредит. Правда, представители этого знака каким-то особым, звериным чутьем ощущают, какая физическая нагрузка им нужна и какие продукты стоит есть, но это не осознанный, а подсознательный выбор. Козерог (22 декабря — 19 января) Козероги делают для своего организма все, чтобы он функционировал без сбоев и не препятствовал им в достижении всех их крупномасштабных целей. Впрочем, это не мешает им литрами глушить крепчайший кофе, забывать о еде и сне, трудиться по двадцать часов в сутки, так что осознанные действия, направленные на укрепление здоровья, часто идут прахом. И только те представители данного знака, которые принимают ЗОЖ как некую философию, умудряются ничем себе не вредить. Водолей (20 января — 18 февраля) Водолеи, как правило, в ЗОЖ играют. У них бывают в жизни периоды, когда они вдруг начинают бегать по утрам и по обследованиям, есть исключительно полезную пищу и тренировать тело. Но врожденная лень и присущий им пофигизм быстро прекращают потуги следовать по пути здравого смысла, и они снова пускаются во все тяжкие. До следующего приступа под названием «поиграй в оздоровление организма». Так что ЗОЖ представителей этого знака в основном носит стихийный и крайне бессистемный характер. Рыбы (19 февраля — 20 марта) Рыбы делятся на две категории: первая с юности чутко прислушивается к себе и старательно избегает всего того, что может спровоцировать ухудшение здоровья и преждевременное старение; в ход идут и диеты, и спорт, и учения, направленные на гармонизацию организма. А вот вторая ни в чем себе отказать не может, килограммами и литрами ест и пьет все, чего очень хочется, и весь ЗОЖ у этих людей выражается в нерегулярных физических нагрузках в виде утренних пробежек или долгих пеших прогулок. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Надежда Попова Фото: Shutterstock/VOSTOCK