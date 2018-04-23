Отжимания: самые распространенные ошибки

Отжимания выглядят обманчиво легко. Все знают, как делать их в теории. Зато на практике оказывается, что почти каждый совершает несколько серьезных ошибок, которые вполне могут не только свести на нет все старания, но и привести к серьезным травмам. Вот, как точно не нужно делать отжимания.

Положение плеч

Многие люди неосознанно притягивают плечи к ушам, провоцируя лишнюю нагрузку в область трицепса. Плохая осанка и слаборазвитые грудные мышцы — основные причины этой ошибки. Попробуйте просто ментально контролировать свое положение в пространстве, будет легче.

Постановка рук Не нужно ставить руки на уровне плеч. Исходная позиция подразумевает расположение кистей в той же плоскости, где и голова. И не старайтесь держать ладони близко к телу: в идеале они должны стоять шире плеч.

Проблемы с запястьем

Неправильная постановка рук вполне может привести к травме запястья. Обратите внимание на ощущение в этой части тела: малейший дискомфорт подскажет, что вы делаете не так.

Бедра

Очень многие слишком концентрируются на плечах и груди, забывая о контроле положения туловища в целом. Провисание бедер или слишком высокое расположение таза ведет к неправильному распределению нагрузки на тело.

Голова

Уставшие грудные мышцы, недостаточно развитые бицепсы и трицепсы приводят к тому, что человек начинает опускать голову во время упражнения. Запомните: при отжимании в низшей точки пола касается ваша грудь, а не нос. Представьте, что ваше тело формирует четкую линию от пяток, до головы.