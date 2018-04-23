Генеральная очистка: плюсы и минусы пилинга

Главная цель пилинга — отшелушить и убрать ороговевший слой кожи. С помощью него в глубоких слоях эпидермиса запускается процесс регенерации клеток, а именно избавление от черных точек, предотвращение морщин, пигментации, расширенных пор, и улучшение цвета лица. Проводить процедуру можно практически на каждом участке тела: будь то лицо, руки или ноги. Однако косметология не стоит на месте, и теперь пилинг применяется в очистке кожного покрова даже на голове.

Вроде бы в пилинге нет ничего плохого и на этом можно было бы закрыть тему, но подводные камни все же есть.

Откуда все это взялось

Первые формулы косметического очищения были найдены еще в Древнем Египте. Тогда средства имели в своем составе фруктовые кислоты и вещества, которые очень сильно раздражали и разъедали кожу. Он не получил широкого применения в мире — компоненты давали большой риск повреждения кожи и повышали риск проникновения бактерий и паразитов. Несмотря на то, что время шло, и процесс пилинга постоянно менялся (вплоть до мягкого скрабирующего гоммажа), увлекаться им не рекомендуется.

Что вообще происходит

Вместе с удалением мертвых клеток стирается и защитный слой кожи (это относится как к средствам домашнего ухода, так и к процедурам химического и механического воздействия). Скрабирующие частицы сами по себе напоминают ежик с острыми «колючками», которые приводят к микропорезам кожи. В результате чего, она становится тоньше, суше и чувствительнее.

Что не так Частая ошибка — нанесение такого средства перед выходом на улицу. Полностью «голая» и незащищенная кожа может получить мощную дозу пигментации, а что еще хуже — купероз. Также не стоит применять пилинг в период высыпаний угрей. В таком варианте глупо полагаться на мнение «очистить все до скрипа». Таким образом, можно повредить пузырь комедона и весь содержимый гной может с легкостью распространиться на соседние участки кожи. Никому же не хочется проснуться утром с целой «маской» из прыщей, если вечером был только один безобидный.

Мораль

Лучше заниматься глубокой чисткой не чаще двух-трех раз в месяц. Именно такое количество пилинга понравится нашей коже и пойдет ей на пользу. В противном случае запустится процесс старения, так как клетки начнут изнашиваться намного быстрее.