Эксперты назвали смягчающие симптомы аллергии продукты

Сложная экологическая ситуация на планете становится причиной развития у людей различных заболеваний, включая и аллергические проявления. Особенно беспощадна к человеку сезонная аллергия, выражающаяся в виде насморка, слезоточивости и кашля, а в более сложных случаях — в астматических приступах. При подобных симптомах все начинают принимать антигистаминные средства, однако эксперты советуют не спешить с этим, а попробовать пересмотреть свой рацион. Существует ряд продуктов, способных смягчить проявления аллергии. Из надежных источников МедикФоруму стало известно, что сделать иммунную реакцию организма на аллергены менее острой помогут яблоки. Фрукты содержат много кверцетина, подавляющего воспалительные процессы и снижающего выброс гистамина. Исследование, проведенное в 2007 году, показало, что младенцы, чьи мамы во время беременности употребляли яблоки, имеют меньше шансов стать аллергиками. Клубника у многих людей вызывает аллергию. Однако тем, кому посчастливилось избежать этого, ягода поможет укрепить иммунитет и «утихомирить» гистамин, ответственный за приступы чиханья, слезливости и кашля. В состав куркумы, славящейся противовоспалительными свойствами, входит куркумин. Он блокирует высвобождение гистамина и смягчает симптомы аллергии, ингибируя все виды воспалений. Полстакана тыквенных семечек обогащает организм суточной дозой магния, недостаток которого ведет к повышению уровня гистамина в крови. Данный минерал расслабляет мышцы и облегчает дыхание при приступах аллергии. Включение в рацион морепродуктов, особенно лосося или другой жирной рыбы, является важным шагом в облегчении аллергических проявлений. Кислота омега-3 снимет воспаление и сделает реакцию иммунной системы на аллергены менее острой.