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Названы продукты, которые действительно продлевают жизнь
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Названы продукты, которые действительно продлевают жизнь 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Ученые рассказали, какие продукты в действительности влияют на продолжительность жизни людей за счет того, что их потребление улучшает самочувствие. Какие продукты питания были отобраны специалистами как наиболее эффективные в плане продления жизни, рассказали «Актуальные новости». В частности, эксперты рекомендуют обязательно включать в рацион питания фасоль и в целом стараться есть чаще бобовые. Сотрудниками Американского исследовательского института рака были получены данные о том, что регулярное употребление фасоли может защищать от переутомления, ревматических болей, кишечных расстройств, дерматитов, заболеваний бронхов, ожирения и диабета, а также помогает при болезнях почек. Другими продуктами, способствующими продлению жизни, ученые считают изделия и блюда из цельного зерна. Хлеб и крупяные каши снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, инсульта, отметили эксперты. Также чрезвычайно полезна куркума, — эта пряность помогает восстановиться после операция, улучшает качество лечения артрита. Четверть чайной ложки куркумы в день активизирует работу мозга, что является важнейшим условием для защиты организма от раннего старения, заявили медики. Еще один бесспорно продлевающий человеческую жизнь продукт — орехи. Их главное достоинство — это антиоксиданты и Омега-3 в большом количестве, что предотвращает появление раковых опухолей. Кроме того, специалисты рекомендуют к употреблению семя льна и грибы. «Семена льна содержат фенольные соединения, а в грибах имеется аминокислота, которые замедляют гибель клеток», — констатировали исследователи. Употребление зелени, по их словам, эффективно предотвращает риск возникновения сердечных приступов. Также в списке продуктов, способствующих долголетию, — ягоды, которые снабжают организм человека антиоксидантами, противостоящие процессу окисления, уничтожающему здоровые и целые клетки. Из напитков ученые отобрали белый и зеленый чай. Их употребление, согласно имеющимся данным, не только нормализуют давление, но и предотвращают онкологию. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были названы несколько признаков быстрого старения женского организма.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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