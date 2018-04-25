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Ученые назвали вызывающие рак продукты
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Ученые назвали вызывающие рак продукты 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Эксперты перечислили продукты, употребление которых после проведения научных исследований связывают с появлением онкологических заболеваний. Список продуктов, которые подозреваются в причастности к развитию рака, опубликовал американский ресурс The truth about cancer. Попкорн. Ученые утверждают, что в масло, в котором жарят попкорн, добавляют искусственные ароматизаторы, выделяющие в процессе готовки пары, содержащие токсичное для организма вещество диацетил. Консервы. Специалисты считают, что лучше покупать мороженую пищу, чем есть консервы. Емкости и крышки консервируемых продуктов выделяют бисфенол-А. В опытах с крысами этот химикат вызывал генетические изменения клеток головного мозга. Мясо-гриль. Мясо и изделия из него при приготовлении на гриле меняют свою молекулярную структуру. При этом высвобождаются гетероциклические ароматические амины, являющиеся канцерогенами. Соленья, копчености, маринады. Все эти продукты содержат в себе консерванты, добавляемые для продления срока годности. Консерванты имеют свойство копиться в организме и медленно приводить к неблагоприятным изменениям на клеточном уровне. Газированные напитки. По словам медиков, в такие напитки производители добавляют высокофруктозный кукурузный сироп, красители и ряд других химических веществ, позволяющих придать желаемый вкус, аромат и цвет. Подобные добавки провоцируют разные нарушения в кишечной микрофлоре и увеличивают жировую массу, способствуя развитию воспаления. Белая мука. Чрезмерное потребление продуктов, содержащих белую муку, повышает резистентность (невосприимчивость) организма к инсулину, который помогает бороться с раковыми клетками. Красная магазинная рыба. В коммерческом рыбоводстве очень развито использование антибиотиков и других добавок для быстрого роста рыбы. Поедая такой продукт, мы рискуем заполучить немалую дозу потенциально опасных химических веществ. Ранее МедикФорум писал о том, какие продукты по мнению ученых в действительности продлевают людям жизнь.
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