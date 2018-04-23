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Грецкие орехи помогли женщине в маразме восстановить память
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Грецкие орехи помогли женщине в маразме восстановить память 

МедикФорум 56 минут назад
Фото: МедикФорум
Эта 82-летняя женщина столкнулась со старческим слабоумием, из-за которого перестала узнавать собственного сына. Однако она смогла восстановить свою память благодаря диете из грецких орехов, чернике и прочей полезной для мозга пищи. Жительница Манчестера Сильвия Хатцер продемонстрировала совершенно нетипичное для старческого слабоумия восстановление интеллектуальных способностей после того, как она перешла на питание в стиле средиземноморской диеты, содержащее большое количество черники и грецких орехов. Уже некоторое время назад Сильвия перестала узнавать сына, и из соображений безопасности ей требовалось постоянно находиться в больнице, поскольку симптомы старческого слабоумия стали слишком тяжелыми. Однако ее сын Марк не хотел терять еще одного родителя, поэтому он попытался помочь маме не совсем стандартным путем, изменив ее диету. На эту мысль Марка натолкнул тот факт, что страны, в которых средиземноморская диета очень популярна, обладают и самым незначительным количеством жертв старческого слабоумия. Удивительно, но этот подход сработал, и у Сильвии началась ремиссия, которая обычно среди подобных пациентов не наблюдается. МедикФорум напоминает, что старческое слабоумие — это неуклонно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание мозга, которое характеризуется потерей памяти и резким снижением интеллекта. На первых стадиях пациенты забывают самые простые вещи вроде того, куда они положили свои ключи, потом выпадение памяти усиливается, и на каком-то этапе люди перестают узнавать своих родственников и не помнят собственного имени. Диагноз старческое слабоумие Сильвии поставили в декабре 2016 года, и уже очень скоро она перестала узнавать родных во время одного из посещений в больнице. Однако после того как в ее рацион включили грецкие орехи, чернику, брокколи, шпинат, семечки, зелёный чай, овёс, бататы, темный шоколад, массу оливкового масла и морепродуктов, женщина частично восстановила память. И этот процесс продолжает развиваться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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