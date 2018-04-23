Удивительные вещи, происходящие с вами во сне

У большинства из нас на сон уходит примерно треть жизни, однако науке до сих пор известно далеко не все о таком важном процессе. Впрочем, многое ученым все же имеется что рассказать, ведь во сне с человеком происходит немало интересных и неожиданных вещей.

Парализованность

Когда человек достигает фазы быстрого сна, мышцы в его руках на какое-то время парализуются. Это весьма полезно, поскольку, к примеру, когда сон слишком активный или плохой, индивид может просто начать размахивать конечностями. У некоторых также может отмечаться «сонный паралич», когда тело остается неподвижным еще в течение нескольких минут после пробуждения.

Повторы

Нередко людям могут снова и снова сниться одни и те же сны. Ученые отмечают, что такое явление может свидетельствовать о нерешенных проблемах, преследующих человека в моменты бодрствования. Впрочем, сон не всегда явно указывает на волнующую тему. К примеру, если снится, что вы проваливаете экзамен, хотя давно окончили школу, это может говорить о трудностях на работе.

Очистка

Ежедневно наш мозг поглощает невероятные объемы информации, однако если бы все это запоминалось, то случилась бы «перегрузка», мешающая вспомнить действительно значимые вещи. Поэтому ночью, пока человек спит, мозг занимается сортировкой полученных сведений, удаляя самые ненужные.

Похудение

Во время сна вполне реально похудеть, поскольку в этот период организм ничего не поглощает. Исследования показывают, что в среднем за час здорового сна можно потерять до 60 ккал. Особенно полезно такой эффект сочетать с правильным питанием и спортом в период бодрствования.

Падение

У многих при попытке уснуть или перед пробуждением возникало чувство, словно он падает. Ученые связывают это с оставшейся энергией, а также имеется версия, что, поскольку мышцы расслабляются, мозгу кажется, что «хозяин» падает, поэтому он пытается его «поймать».

Разговоры

Примерно 5% граждан говорят во сне, что чаще проявляется у детей, нежели у взрослых, а также среди мужчин, нежели среди женщин. Расстройство достаточно безобидное, хотя выбранные темы порой могут казаться весьма странными.

Возбуждение

Испытать возбуждение во сне могут как мужчины, так и женщины, но это не связано с сексуальными снами или фантазиями. В период быстрой фазы сна мозг столь активен, что ему необходимо больше кислорода, поэтому в теле ощутимо усиливается кровоток. Как итог, в нижнюю часть туловища приливает кровь, вызывая возбуждение. В отдельных случаях индивид даже может предаться страсти прямо во сне.