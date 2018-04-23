Названы главные признаки быстрого старения у женщин

Эксперты опубликовали новое исследование, согласно которому процесс старения женщин лишь на пятую часть зависит от наследственных факторов. Основной причиной увядания являются неблагоприятные внешние условия. О них организм сразу же сигнализирует несколькими явными признаками.

Специалисты описали шесть сигналов тела женщины, которые указывают на быстрое старение организма. Для этого исследователи провели работу, по итогам которой выяснили, что роль генетики в данном процессе далеко не первична. Она составляет всего 20% от всех факторов. Оставшиеся 80% имеют отношение к различным внешним воздействиям, передает портал Lifehack.org.

Наиболее явным сигналом остается состояние кожи. Если в возрасте до 25 лет на теле возникают пигментные пятна или шелушащиеся сухие участки, это указывает на необходимость провести работу по укреплению эндокринной системы. В этом случае следует скорректировать рацион питания.

Истонченные и нависающие веки являются показателями стресса, недосыпания, переутомления, а также потери тонуса. В случае возникновения таких признаков после 40 лет нужно задуматься о состоянии внутренних органов.

Третий сигнал представляет сбой в цикле менструации. Когда он нарушается в возрасте до 46 лет, эксперты рекомендуют провести проверку женской репродуктивной системы и повысить содержание витаминов в рационе.

Исследователи призывают обращать повышенное внимание на резкую физическую слабость, выпадение и ломкость волос, а также на нарушения в режиме сна. Если любой из этих сигналов активно проявляется в раннем возрасте, нужно обратиться ко врачу за консультацией.

Ранее стало известно, что секс замедляет старение женского организма. Эксперимент проводился на базе Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В нем приняли участие 129 женщин, которые давно состоят в отношениях и имеют детей.

Выяснилось, что чем чаще женщина предается плотским утехам, тем больше ее организм вырабатывает «гормонов счастья». Они, в свою очередь, и влияют на омоложение большинства биологических систем, особенно на обновление кожи.