25 вопросов эндокринологам о похудении, которые вы хотели задать

Диетологи Константин Овсянников (@sensavi.ru) и Катя Янг (@wow.so.young) рассказали, нужно ли регулярно сдавать анализы на гормоны, могут ли продукты питания повлиять на гормональный фон и что с ним происходит после тридцати.

Как гормоны влияют на обмен веществ?

Гормонов огромное количество, и они по-разному влияют на обмен веществ. Действие варьируется от нейтрального до выраженного. На вес влияют гормоны щитовидной железы, половые гормоны, гормоны, вырабатывающиеся надпочечниками, — глюкокортикоиды. Некоторые оказывают временное действие. Пролактин, например, вырабатывается только у кормящих, гормон роста — у детей.

Какому гормону отводится ключевая функция в регуляции обмена веществ?

Уровень инсулина в крови — один из главных факторов, регулирующих обмен веществ. Каждый врач, к которому обратился пациент с ожирением, сначала исключает возможность эндокринной патологии и только потом назначает лечение.

Как классифицируется ожирение?

Классификаций много. В основе одной из них лежит определение индекса массы тела: нормой считается показатель до 25. Если он выше, речь идет об ожирении. Я, лично, считаю, что при диагностике нужно смотреть на объем талии. Абдоминально-висцеральный тип ожирения (концентрация жировых отложений в области живота и верхней части туловища) — серьезная проблема современных реалий. О нем можно говорить, когда объем талии у женщины превышает 80 см, у мужчины — 94 см.

Ожирение по типу «яблоко» не только эстетическая проблема. От этого страдает сердечно-сосудистая система, липидный обмен — появляется много «плохого» холестерина, риск развития инфаркта миокарда увеличивается почти в три раза.

Страдает половая функция и печень. У женщин может наблюдаться повышенный уровень половых гормонов.

Как избыток жировой ткани влияет на аппетит?

Избыток жировой ткани влияет и на пищевой поведение — может привести к инсулинорезистентности — состоянию, когда гормон выделяется, но теряет свое качество.

К сожалению, пациентов с абдоминально-висцеральным типом ожирения становится все больше. Согласно статистике, в определенных странах от него страдает каждый третий житель. В Северной Америке проблема приобрела национальный характер. Там выделяю огромные бюджеты на исследования в этой области и поиск путей решения задачи.

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Нужно ли сдавать анализы на гормоны, если собираешься худеть?

Сегодня стало модным сдавать анализы на гормоны без показаний: захотел — сделал. Потом такие пациенты приходят с огромными листами, которые абсолютно никак не помогут специалисту. Не тратьте деньги, хотя бы потому, что вы не сможете правильно установить норму. Да, есть стандартные показатели, прописанные в медицинской литературе. Но это референтные значения — средняя цифра, полученная при обследовании здорового населения. Чтобы установить конкретно вашу норму, нужно учитывать пол, возраст, вес, состояние здоровья и другие факторы. Кроме того, есть разные категории, у которых есть свои показатели внутри показателей: беременные, кормящие, пожилые, дети.

Анализ на любой гормон должен назначаться врачом. Чаще всего это даже не требуется, и все проблемы решаются на этапе разговора со специалистом, не выходя из кабинета. Не создавайте сами себе психологического дискомфорта. Любое лечение начинается с консультации.

Оказывают ли влияние на гормональный фон продукты питания?

Продукты питания не могут оказать серьезного влияния на гормональный фон. Ни льняное масло, в котором сторонники пп нашли фитоэстрогены, ни чай, ни молочные продукты не сдвигают показатели. О молоке, кстати, вообще ходит много легенд и мифов. Считается, что оно содержит гормон роста, который абсолютно не нужен взрослому организму. Это мода — не более. Сегодня в тренде «клеш», а завтра «дудочки». Так же и с молоком. Никаких научных исследований, подтверждающих, что молоко влияет на гормональный фон, нет.

Какие диеты эффективны при похудении?

Все без исключения диеты имеют начало и конец — курсовое лечение, а не образ жизни. Это не физиологическое питание — организм должен постоянно получать необходимое количество калорий, микро— и макроэлементов.

У каждой диеты есть легенда, обосновывающая пациенту ее эффективность: «У вас 1 группа крови, у динозавров она тоже была первая. Они ели траву, значит вам тоже нужно есть траву». В норме любые ограничения в питании приведут к результату. Насколько он долгосрочен — вопрос.

В большинстве случаев речь идет об эффекте «йо-йо». Когда вы ограничиваете себя в питании, организм сбрасывает обороты основного обмена до минимума. Когда возвращаетесь к обычному рациону, он просто не успевает нормально все переработать. Итог: набор веса. Постоянна забота о своем организме — единственный выход из положения. Человек должен питаться правильно и сбалансированно на протяжении всей жизни, а не циклично.

Как гормон стресса влияет на вес?

Во время стресса выделяется большое количество гормонов: адреналин, глюкокортикоиды, кортизол и прочие. Кроме того, наблюдается повышение давления и скачок инсулина. Все это нужно для того, чтобы успешно «атаковать» и проявлять агрессию (так сложилось эволюционно). Если выработку этого «букета» ничем не компенсировали, мы бы долго не протянули.

«Помощник», позволяющий нам спокойно перенести стресс, — серотонин. Многие считают его гормоном радости. Основная функция серотонина — «антистресс».

При хроническом стрессе уровень серотонина снижается. Из-за этого центр голода/насыщения начинает работать хуже. Чтобы поднять уровень серотонина, человек начинает есть. В результате набирает вес. Нельзя сказать, что этот механизм действует у всех на 100% одинаково. Некоторые при стрессе, напротив, сбрасывают.

Почему недостаток сна может стать причиной лишнего веса?

Между лишим весом и бессонницей действительно есть взаимосвязь. Мелатонин — важнейший гормон, регулирующий циркадные ритмы. Если человек регулярно не может уснуть, у него наблюдается недостаток соматотропного гормона, расщепляющего жиры, который вырабатывается с 23.00 до 1.30.

Связей между ожирением и бессонницей больше, чем кажется. Инсомния — болезнь, которую нужно лечить. По этой причине считаю, что психотерапевты, эндокринологи и диетологи должны тесно контактировать друг с другом.

Почему нельзя резко сбрасывать вес?

От этого страдают многое системы и органы. Процесс похудения напрямую связан с гормоном лептином, выработка которого, в свою очередь, взаимосвязана с жировой тканью. У него есть «рецепторное представительство» на яичниках, отвечающих за репродуктивную функцию. Недостаток лептина может стать причиной бесплодия у женщин.

Сбой менструального цикла, снижение уровня иммунитета — это все возможные варианты развития событий при резком похудении. Это целая тема для отдельной статьи.

Помните, жировая ткань в определенном процентном соотношении должна быть у женщин, которые хотят забеременеть и выносить ребенка. Очень худой человек — это большие риски для всех систем и органов.

Как меняется гормональный фон после 30-ти?

Гормональный фон меняется после 50-ти, а не после 30-ти. Это средний возраст наступления мено3паузы. 30 — рубеж, после которого замедляется основной обмен и развивается инсулинорезистентность, увеличивая риск появления лишних килограммов.

Поэтому важно тренироваться. Мышцы — основой «потребитель» калорий. Чем их больше, тем меньше вероятность изменить размер одежды в большую сторону.

Могут ли повлиять на гормональный фон добавки и витамины для спортсменов?

Протеиновые порошки и L-карнитин безопасны и для здоровья, и для гормонального фона. Опасность представляют прямые тестостероны и антиэстрогены. Наш организм — «умная» система. Он сам знает, какие гормоны и в какой ситуации ему нужны. Не нужно его стимулировать, назначая самим себе добавки без показаний к этому. Если, конечно, вас беспокоит вопрос здоровья и контроль веса.

Как грудное вскармливание влияет на вес?

Во время грудного вскармливания выделяется гормон пролактин. Как организм отреагирует на его «появление» предсказать нельзя — все индивидуально. Чаще всего, увеличение массы тела наблюдается при слишком длительном кормлении. Оптимальный временной промежуток для грудного вскармливания — не более 1.5 лет.

Все должно быть в меру. Если женщина активна, нормально питается и у нее нет наследственной предрасположенности, вес придет в норму.

Какое влияние оказывают на гормональный фон физические нагрузки?

Прекрасно, при условии, что физические нагрузки регулярные, а не на один день. Они повышают уровень гормонов радости — окситоцина, серотонина, эндорфинов — и снижаю уровень гормонов стресса, о «разрушительном» действии которых я говорил раньше. И совсем необязательно «жить» в тренажерном зале. Любой вид физической активности будет полезен при снижении веса: прогулка, пробежка, катание на велосипеде, плавание. Повторюсь, это должно быть регулярной практикой. Если нет мотивации, заведите собаку, купить MP3-плеер или найдите компанию для совместных прогулок и положенных 10 000 шагов в сутки.

Почему многие жалуются на то, что правильно питаются, занимаются спортом, но не худеют?

У нас есть гормон насыщения — лептин, который посылает в мозг сигнал о насыщении. Он вырабатывается в жировой ткани. Когда последней слишком много, уровень гормона тоже повышается — рецепторы гипоталамуса становятся нечувствительными к нему. Такое состояние называется лептинорезистентностью. Если оно наступает, фитнес-программы не работают: вклад большой, а отклик маленький.

Назначаются ли гормональные препараты при лептинорезистентности?

Нет, в данном случае не назначаются гормональные препараты. Пациенту показано ложиться спать до 23.00 — регуляция выработки лептина происходит в фазу глубокого сна, минимизировать количество фруктозы в рационе. Параллельно ведется работа с хроническими воспалениями, назначаются препараты на основе магния.

Что делать, если диеты не работают?

Когда диеты не работают первое, что нужно сделать, — обследовать щитовидную железу. Проблемы с ней часто затрудняют снижение веса и обуславливают рефрактерность ответа на любые стратегии. Это основная причина.

Если есть избыточный вес, глюкоза не может попасть внутрь клетки, и человек начинает испытывать энергетическое голодание. Такую проблему тоже нужно решать с эндокринологом.

Почему ПМС часто сопровождается повышенным аппетитом?

Гормоны прогестерон и эстроген должны находиться в балансе. Эстроген вырабатывается в течение всей фазы цикла. Ближе ко второй его количество снижается. После овуляции начинается «царствование» прогестерона. Если его мало, наблюдается переизбыток эстрогена. Такое состояние называется эстрогендоминированием. Этим и обуславливается тяга к сладкому и «мусорной» еде во время ПМС.

Можно ли снизить аппетит в период ПМС?

Это целая стратегия, которую лучше всего продумывать со специалистом — эндокринологом или гинекологом.

Прогестерон и эстроген — стероидные гормоны, которые происходят из одной субстанции — холестерина. Поэтому все диеты с малым содержанием жира рано или поздно приводят к повышению аппетита и снижению либидо.

В рационе должно быть адекватное количество липидов животного происхождения. Холестерин, которого все так боятся, становится вредным только в определенных условиях — например, при наличии хронического воспаления.

Считается ли нормой набор веса перед критическими днями?

При эстрагендоминировании в организме задерживается вода. Из-за этого вес и начинает «гулять». Это не норма. Жидкость во 2-й фазе не должна задерживаться в организме.

Какие препараты назначают эндокринологи для снижения веса?

Нормализация образа жизни и правильное питание — 90% успеха. Все лекарственные средства — «костыли», от которых рано или поздно нужно будет избавиться. Без изменения образа жизни и питания они дают кратковременный результат. Побочных эффектов от лекарственных препаратов гораздо больше, чем пользы.

Сон, исключение стресса, подбор индивидуальной системы питания, лабораторная диагностика, после которой специалисты могут назначить комплекс витаминов и минералов, — вот путь к нормализации веса.

Нужно ли контролировать гормоны во время похудения?

Чтобы подробно ответить на этот вопрос, нужно процитировать книгу по эндокринологии. Гормональная — самая древняя из систем, которая зародилась раньше нервной.

Гормоны контролируют абсолютно все, в том числе и метаболизм. Самое главное правило похудения — нормализация питания. Благодаря этому и работа организма постепенно придет в норму.

Что делать при острых приступах голода?

Обычно голод, сопровождающийся бурлением в животе, можно терпеть. Исключение — состояние, характеризующееся головными болями, тремором, агрессией. При этом человек может впадать в полуобморочное состояние (называется гипогликемия — уровень сахара падает ниже базового значения). В данном случае проблему можно решить, съев что-нибудь сладкое.

Кому не подходит дробное питание?

Частая гипогликемия — крайняя степень проявления стресса. В таких случаях специалисты рекомендую дробить питание — есть каждые три часа, отдавая предпочтение неуглеводным перекусам.

Здоровому человеку достаточно трех приемов пищи. Дробное питание необходимо только при наличии патологии — чаще всего обострении заболеваний ЖКТ.

Искусственно стимулировать поджелудочную железу на выброс инсулина нет необходимости. Как только его уровень повышается, процесс жиросжигания останавливается.

Чем опасны резкие скачки инсулина в крови?

Резкие скачки инсулина в крови могут привести к инсулинорезистентности — состоянию, когда клетки перестают быть чувствительными к сигналам. Инсулина становится слишком много. Это может привести в к метаболическому синдрому, крайнее проявление которого — сахарный диабет второго типа, поражение сердечно-сосудистой системы, изменение артериального давления, ожирение.