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Срочная мера: Кардашьян рассказала, как похудеть за 4 дня
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Срочная мера: Кардашьян рассказала, как похудеть за 4 дня 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Звезда реалити подробно рассказала, что она ест и пьет в течение дня.
Как часто перед «Днем X» вы надеетесь на изобретение волшебной палочки, которая одним взмахом превратит в вас в богиню! Так вот, пока это чудо-устройство не изобрели, свой секрет раскрыла Ким Кардашьян. Звезда реалити рассказала про экспресс-метод: как похудеть всего за четыре дня. Голодать не придется!
Правила разгрузочных дней от Ким просты: нельзя брать в рот ничего, что нельзя… выпить! А вот жидкости можно потреблять в неограниченном количестве.
Причем, это не только вода и чай. Вы можете спокойно есть супы, пить свежевыжатые соки и смузи.
«Конечно, питаться так все время нельзя. Но за четыре подобных дня организм скажет вам только спасибо», — поделилась Ким.
Результат же обещает быть фантастическим. Минус четыре килограмма… Любопытно, что прямо сейчас к экспресс-диете решила прибегнуть и сама Ким.
Звезда призналась в Twitter, что хочет быть богиней на балу Met Gala, который пройдет уже 7 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Принять участие в опросе «А вы готовы на четыре дня голодания?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Почему я никогда не буду сидеть на диетах и заниматься фитнесом
Какая детокс-диета вам подходит?
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