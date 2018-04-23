Срочная мера: Кардашьян рассказала, как похудеть за 4 дня

Звезда реалити подробно рассказала, что она ест и пьет в течение дня.

Как часто перед «Днем X» вы надеетесь на изобретение волшебной палочки, которая одним взмахом превратит в вас в богиню! Так вот, пока это чудо-устройство не изобрели, свой секрет раскрыла Ким Кардашьян . Звезда реалити рассказала про экспресс-метод: как похудеть всего за четыре дня. Голодать не придется!

Правила разгрузочных дней от Ким просты: нельзя брать в рот ничего, что нельзя… выпить! А вот жидкости можно потреблять в неограниченном количестве.

Причем, это не только вода и чай. Вы можете спокойно есть супы, пить свежевыжатые соки и смузи.

«Конечно, питаться так все время нельзя. Но за четыре подобных дня организм скажет вам только спасибо», — поделилась Ким.

Результат же обещает быть фантастическим. Минус четыре килограмма… Любопытно, что прямо сейчас к экспресс-диете решила прибегнуть и сама Ким.

Звезда призналась в Twitter, что хочет быть богиней на балу Met Gala, который пройдет уже 7 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Принять участие в опросе «А вы готовы на четыре дня голодания?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Почему я никогда не буду сидеть на диетах и заниматься фитнесом

Какая детокс-диета вам подходит?

Читайте также: