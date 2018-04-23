Первый триместр беременности: как избежать молочницы?

Кандидозный вульвовагинит, известный всем как «молочница», может доставить женщине массу крайне неприятных моментов. А в период беременности при несвоевременно начатом лечении навредить не только будущей матери, но и малышу.

Что такое молочница?

Микроорганизмы — грибки рода Кандида, которые являются возбудителями такого заболевания, как молочница (кандидозный вульвовагинит) можно считать условно-патогенными. В незначительных количествах они в качестве нормы находятся в организме каждого человека: на слизистых оболочках ротовой полости, во внутренних органах (желудок и кишечник) и, конечно, в половых органах. Но если при определенных обстоятельствах их количество резко возрастает, мы ощущаем те самые неприятные симптомы, которые говорят о появлении знакомой многим женщинам молочницы. А участки слизистых оболочек, пораженные грибками Кандиды, становятся крайне уязвимы для любых патогенных микроорганизмов из-за появляющихся микротрещин и язвочек.

Причины молочницы

Одной из основных причин является общее снижение функций иммунной системы, которое может быть вызвано различными заболеваниями, приемом лекарственных препаратов или наступившей беременностью.

Также значительное влияние на развитие молочницы в нашем организме может оказывать изменение гормонального фона.

Развитие молочницы может наблюдаться на фоне приема антибиотиков.

Нельзя забывать и о несбалансированном питании — обилии жареных, жирных, острых и соленых продуктов, употребление которых также может служить толчком для размножения грибков.

Обострение имеющихся хронических заболеваний — это еще одна причина молочницы.

Низкое качество нижнего белья, так как тесное белье, изготовленное из синтетических тканей, также может спровоцировать возникновение этого заболевания.

Симптомы молочницы

Симптоматику молочницы сложно спутать с симптомами других заболеваний. Она достаточна характерна:

резкий зуд и жжение в области половых органов и небольшое воспаление их слизистой. Более всего зуд может беспокоить в вечернее время и после мочеиспускания;

регулярные творожистые выделения от белого до светло-зеленоватого и желтого цвета, их интенсивность может быть различной в зависимости от запущенности заболевания по времени и обширности области поражения грибками;

неприятный кислый запах от нижнего белья;

при визуальном осмотре врач видит участки воспаленной слизистой с серо-белым налетом.

В зависимости от того, насколько хорошим здоровьем и иммунитетом обладает женщина, она может обнаружить у себя все выше перечисленные симптомы или лишь один из них.

Беременность и молочница

По данным медицинской статистики, в период беременности с молочницей в той или иной степени сталкиваются около 90% женщин. Почему молочница при беременности 1 триместра встречается так часто? Этому способствует снижение общего иммунитета беременной женщины, которое необходимо, чтобы плодное яйцо смогло успешно закрепиться на стенке матки и начать развиваться. В противном случае оно было бы отторгнуто женским организмом как нечто чужеродное. Кроме того, сразу после оплодотворения женский организм подвергается глобальной гормональной перестройке, которая создает благоприятные условия для резкого увеличения количества грибков и возникновения молочницы. Прием антибиотиков при беременности 1 триместра также подталкивает к возникновению и развитию кандидозного вульвовагинита. Несмотря на то, насколько интенсивно проявляет себя молочница при беременности 1 триместра, сразу же необходимо обратиться к врачу для получения правильного, квалифицированного лечения. Это должно быть сделано незамедлительно, в противном случае возможно внутриутробное инфицирование плода, когда грибок по пуповине достигает плаценты и попадает на слизистые оболочки и внутренние органы плода. Кроме того, возможно заражение ребенка при родах, в момент прохождения родовых путей. Помимо этого инфицирование матки грибком может спровоцировать самопроизвольный выкидыш на раннем сроке беременности. А отсутствие необходимой терапии грозит возникновением воспаления репродуктивной системы с хроническим течением.

Лечение молочницы при беременности 1 триместра

Первое, о чем должен сказать опытный врач:

лечение необходимо проходить совместно с партнером;

самолечение или «игра» с дозировками недопустимы;

на любом сроке беременности предпочтение отдается местной терапии;

любое лечение с применением средств народной медицины требует согласования с врачом-гинекологом.

Чем лечить молочницу при беременности 1 триместра? Лечение молочницы направлено на нормализацию флоры влагалища при условии сохранения беременности и здоровья плода. Исходя из этого, применяют несколько форм лекарственных препаратов, содержащих такое вещество, как пимафуцин:

лекарственные мази и кремы;

свечи и вагинальные таблетки.

Эти препараты отличаются щадящим воздействием на организм будущей мамы и малыша, а также минимумом побочных эффектов. Самое главное, о чем необходимо помнить, начиная лечение молочницы — излечение за несколько дней просто невозможно. Даже если вы стали чувствовать себя лучше, вам удалось лишь избавиться от симптомов. Процесс восстановления флоры требует времени и точного соблюдения рекомендаций по использованию лекарственного препарата. Если вас настигла молочница, 1 триместр беременности позволяет использование народной медицины, но исключительно как вспомогательное средство, применяемое на фоне назначенной медикаментозной терапии. Неплохой эффект достигается при применении природных антисептиков таких, как ромашка, календула, зверобой и шалфей. Так как спринцевание во время беременности категорически запрещено, можно применять настои этих трав для теплых ванночек в течение 15 минут. Для этого 2-3 столовые ложки травы или их смеси необходимо залить 500 миллилитрами кипятка, укрыть толстым полотенцем и тканью и настаивать на протяжении часа-полутора. Перед применением настой необходимо тщательно процедить.