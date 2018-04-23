Беременность с максимальной вероятностью

Еще пару лет назад, возможно, вас пугала мысль о возможной беременности, а сегодня вы радуетесь каждому дню задержки менструации. Для некоторых девушек зачать ребенка оказывается не так уж легко, как это казалось раньше. Что ж, значит, к этому вопросу нужно подойти ответственнее и специально вычислить те самые «удачные дни» для зачатия. Пора заводить женский календарь!

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Немного теории

Заветные дни Как вычислить овуляцию?

Немного теории

Всем известно, что жизнь женского организма циклична, и длится каждый цикл в среднем 28 дней. Условно этот период можно разделить на три отрезка, длительность которых у каждой женщины индивидуальна. Первые 14-16 дней происходит созревание яйцеклетки, то есть первая фаза цикла, включающая менструацию и время после нее. Вторая фаза — овуляторная, когда созревшая яйцеклетка выходит в маточную трубу, чтобы, по задумке природы, встретиться с самыми целеустремленными сперматозоидами партнера. И третий отрезок — примерно с 17 дня цикла до начала следующей менструации — фаза желтого тела, когда на месте фолликула, выпустившего яйцеклетку, образуется желтое тело, и слизистая матки готовится к приему зародыша. Если яйцеклетка была оплодотворена — организм переходит в стадию беременности, если нет — слизистая отторгается и приходит менструация. То есть женский цикл весьма предсказуем, если организм здоров, не подвергается частым стрессам и гормональным сбоям. Но есть и печальный факт: получается, что во всем цикле длиною в месяц есть только один-единственный день, когда женщина может забеременеть! Иногда, конечно, он может наступать дважды в месяц, но это скорее исключение, нежели правило. В день овуляции созревшая яйцеклетка выходит из своего фолликула и ждет оплодотворения в течение 24 часов. Если бедняжка оказывается невостребованной, она погибает. У большинства представительниц слабого пола есть всего лишь сутки на зачатие, и то, как утверждают гинекологи, не каждый месяц. Согласитесь, заветный день достоин того, чтобы его вычислять! Но, конечно же, не все так плохо. Сперматозоиды могут, оставаясь в женском организме, сохранять свою жизнеспособность в течение шести дней. Дождавшись овуляции, они оплодотворят матку. Поэтому заниматься плановым зачатием лучше в течение 8-10 дней в середине цикла, и именно поэтому использовать в качестве контрацепции исключительно метод календарного планирования успешно получается не у многих пар. Подведем итог: беременность с максимальной вероятностью наступит с 14 по 16 дни цикла, а с наименьшей — в дни менструации и сразу после ее окончания. Дни до и после овуляции относительно можно считать безопасными, только если женщина точно знает, когда наступает ее «заветный день» и не спутает его ни с чем другим. Источник фото: shutterstock.com Заветные дни Некоторые женщины действительно очень хорошо чувствуют свою овуляцию, а некоторые по ощущениям о ней даже не догадываются. Признаки приближающейся овуляции — повышение аппетита, легкая тошнота и легкая боль внизу живота. В это время у представительницы прекрасного пола меняется гормональный фон и, если прислушаться к своему организму, можно почувствовать его сигналы об идеальном времени для зачатия:

Обильные выделения из влагалища. Они становятся более густыми и не заставляют себя долго ждать во время прелюдии к половому акту.

Повышенное сексуальное влечение — организм намекает на то, что упускать такой отличный момент не стоит.

Вздутие живота и ноющая боль внизу или сбоку, это связано с выходом яйцеклетки из фолликула.

Иногда — выделение небольшого количества крови внезапно в середине цикла.

Повышенная чувствительность груди из-за измененного гормонального фона.

Возможное изменение вкусовых привычек: вдруг захотелось того, чего нет в привычном рационе.

Источник фото: shutterstock.com Как вычислить овуляцию?

Если же все эти признаки выражены неярко, овуляцию можно специально рассчитать овуляцию для зачатия. Причем способов узнать свой «заветный день» масса.

Анализ мочи. О том, что овуляция уже началась или совсем близко, скажет наличие в урине лютеинизирующего гормона. Этот анализ может помочь и в том случае, если зачатие не происходит и женщина сомневается в том, случается ли у нее овуляция вообще.

УЗИ — самый точный метод определения, наступила ли овуляция. Минус только в том, что каждый месяц проходить такое исследование позволит себе не каждая.

Формула: «дата следующих месячных минус 14 дней». Работает, если у женщины постоянный цикл, и она точно знает, когда начнется следующая менструация. Носит весьма условный характер, так как овуляция у разных женщин может быть как ранней, так и поздней. Для повышения шансов на зачатие ребенка следует заниматься незащищенным сексом через день в период с 10 по 18 дни цикла.

Домашние тесты на определение овуляции. Действуют по той же схеме, что классические тесты на беременность.

Ведение графика базальной температуры. Именно этот показатель врачи называют наиболее точным в домашних условиях. Базальная температура отражается изменения в организме женщины под влиянием разных гормонов. Если в течение долгого времени следить за ее изменениями, вычислить день, благоприятный для зачатия, не составит особого труда.

Остановимся подробнее на том, как составить свой собственный календарь зачатия — рассчитать график базальной температуры. Делать замеры нужно ежедневно в одно и то же время и лучше с утра, не вставая с кровати, одним и тем же термометром. Начинать отслеживание стоит с первого дня менструального цикла. Носик электронного термометра слишком мал, так что лучше использовать обычный ртутный. Прием алкоголя, а также гормональных противозачаточных препаратов влияет на точность результатов — при отслеживании базальной температуры лучше от этого отказаться. Делать замеры можно орально (положив термометр на язык и сомкнув губы), вагинально (вводить на половину длины) или ректально (в анальное отверстие), но в течение цикла менять способ не стоит. Записывая результаты замеров температуры ежедневно в течение нескольких циклов, можно составить график, на котором точно будет видна тенденция — в какие дни показатель менялся и в зависимости от этого рассчитать дату зачатия своего малыша. Расшифровывают график следующим образом: во время овуляции обычно стабильная температура повышается на 0,4-0,6 градусов. Показатель держится пару дней в середине цикла. Время сразу после роста температуры и есть заветный день овуляции. График базальной температуры здоровой женщины будет выглядеть примерно следующим образом: за 12-24 часов до овуляции показатель резко упадет, а с началом благоприятного для зачатия дня вырастет до 37,1-37,5 градусов. В третьей фазе цикла температура будет немного выше, чем была в первой, и перед началом месячных она снова снизится. Вывод напрашивается сам: «рассчитать зачатие» и вычислить момент, когда наступит беременность с максимальной вероятностью, можно несколькими способами, но лучше — их суммой. Отслеживание графика базальной температуры, ведение женского календаря и для точности домашний тест на овуляцию вместе существенно повысят шансы на своевременное зачатие долгожданного малыша. Только при этом стоит помнить, что овуляция происходит не каждый месяц, и если не сегодня, то в следующий раз обязательно получится!