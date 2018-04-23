Боли в третьем триместре: как распознать опасность?

Прошли первые 6 непростых месяцев беременности, а вместе с ними токсикоз, начавшиеся изменения фигуры, гормональная перестройка организма, первые шевеления малыша. Что ожидает нас с наступлением последнего, 3 триместра беременности?

Изменения 3 триместра

Последний триместр беременности наполняет жизнь женщины новыми ощущениями и впечатлениями. Движения малыша становятся все сильнее и отчетливее, он начинает реагировать на внешние раздражители, например, музыку или мамин голос. Женщина, находящаяся на последних месяцах беременности, чувствует потребность в тепле и уюте, создании своего собственного маленького гнездышка. Но вместе с этим 3 триместр беременности приносит незнакомые дискомфортные и тревожащие болевые ощущения. Что необходимо знать о болях в 3 триместре беременности?

Причины и характер болей

Последний, завершающий триместр беременности — это время с 29 недели и до родов, а все процессы, происходящие в это время в организме женщины, направлены на подготовку к скорым родам. С наступлением последних месяцев беременности шевеление плода становятся более отчетливыми и сильными, но и менее активными. Малыш растет с каждым днем, его вес становится все больше, а места для активных движений становится все меньше. Матка в этот период может приходить в кратковременный тонус для тренировки и формирования головного предлежания плода, которое становиться окончательным примерно к 35 неделе беременности. Из-за этого женщин могут беспокоить боли внизу живота, 3 триместр беременности — это время максимальной нагрузки на организм женщины. Увеличивающаяся в размере матка оказывает все большее давление и на соседние органы, прежде всего на диафрагму. Женщины жалуются, что становится крайне трудно сделать глубокий вдох, часто возникает ощущение нехватки воздуха, отдышки и тянущей боли в области грудной клетки. Еще одной «визитной карточкой» последнего триместра беременности являются отеки, усталость и боли в ногах, причина которых кроется в сдавлении крупных сосудов брюшной полости и оттоке лимфы нижних конечностей. Боли в животе в 3 триместре беременности могут быть спровоцированы слишком активными шевелениями плода в случае недостаточного поступления к нему кислорода. Серьезный дискомфорт женщине доставляют боли в поясничном и крестцовом отделе позвоночника. Они могут значительно усиливаться к 3 триместру из-за большой нагрузки — появившегося лишнего веса самой женщины и веса будущего малыша. Время от времени могут возникать и колющие боли в животе, 3 триместр — период активного роста малыша и увеличения матки, которая сдавливает кишечник, нарушая его перистальтику и вызывая застой пищи. Обычным проявлением волнения перед родами можно назвать бессонницу и вызванную ей головную боль. Причиной бессонницы (проблем с засыпанием, частыми просыпаниями или излишне чутким сном) также может стать шевеление малыша, необходимость частого опорожнения мочевого пузыря, невозможность найти удобное положение для сна.

Основные правила 3 триместра

Соблюдайте в точности все предписания вашего врача, своевременно посещайте специалистов и проходите необходимые исследования.

Если вас что-то беспокоит или вам кажется, что что-то идет не так, не затягивайте и обязательно посоветуйтесь с врачом.

Особенно тщательно следите за своим питанием. Полностью исключите продукты, которые могут вызывать газообразование и вздутие живота, острые, соленые, жареные продукты. На вашем столе ежедневно должны быть овощи и фрукты в достаточном количестве, каши и зерновой хлеб, все, что содержит клетчатку. Однако будьте осторожны с цитрусовыми, они могут вызвать аллергическую реакцию. Не забывайте о пользе свежих молочных продуктов. Следите за количеством потребляемой воды, это поможет избежать отеков. Ограничьте использование соли, пусть ваши блюда будут слегка недосоленными. Откажитесь от кофе и крепкого чая, лучше всего заменить их травяными чаями и свежевыжатыми соками. Питание должно быть частым и небольшими порциями — 3 основных приема пищи, а также 2-3 небольших перекуса.

Больше времени проводите на воздухе, совершая пешие прогулки. Если по каким-то причинам это невозможно, чаще проветривайте комнату и следите за влажностью в помещении, воздух не должен быть слишком сухим.

Небольшая физическая нагрузка будет полезной, в том числе растяжка и плавание. Можно практиковать дыхательную гимнастику, особенно совмещая ее с прогулками на природе. Не пренебрегайте гимнастикой для беременных, укрепляйте мышцы спины. При этом контролируйте нагрузку!

Не поднимайте тяжелого, избегайте резких движений — это может привести к преждевременным родам или травме из-за изменений, которые претерпели связки во время беременности.

Чтобы избежать болей в пояснице и грудной клетке, отдавайте предпочтение жестким матрацам, особенно тщательно следите за своей осанкой и откажитесь от высоких каблуков. Легкий массаж поясницы и стоп поможет быстро снять дневную усталость и улучшит качество сна.

Чтобы избежать излишнего напряжения мышц крестца, чаще меняйте положение тела, долго стоять или сидеть вредно.

Следите за набором веса, это поможет избежать дополнительной нагрузки на позвоночник.

Внимание опасность!

Последний триместр беременности требует от женщины особого внимания к состоянию своего здоровья и возникающим необычным или дискомфортным ощущениям — в 3 триместре беременности боль в области живота и поясницы может свидетельствовать о начале преждевременной родовой деятельности. Незамедлительно обратитесь к врачу, если в 3 триместре беременности, особенно в период с 32 по 37 неделю, вы наблюдаете следующие симптомы:

Непрекращающиеся, тянущие боли внизу живота, которые плавно переходят на область поясницы и не проходят при смене положения тела и применении массажа.

Подтекание околоплодных вод, даже если, как вам кажется, это происходит совсем в незначительных количествах.

Кровянистые или слизистые выделения.

Повторяющаяся диарея.

Проявите предусмотрительность и внимательность, от этого может зависеть жизнь и здоровье вашего будущего малыша!