УЗИ во время беременности

Точная и своевременная диагностика аномалий развития плода или протекания беременности, выявление скрытых факторов развития заболеваний матери или будущего малыша — это и многое другое было невозможно еще несколько десятилетий назад до появления в нашей жизни ультразвукового исследования.

Ультразвуковая диагностика

Принцип работы ультразвукового аппарата основан на способности органов и тканей человеческого организма с различной интенсивностью отражать ультразвуковые волны. Именно отраженный от внутренних органов ультразвук (принцип эхолокации) врач и видит на мониторе в виде двухмерного, трехмерного или четырехмерного изображения в зависимости от технических характеристик самого аппарата. На сегодняшний день УЗИ считается самым безопасным и высокоэффективным способом диагностики, применяемым в различных сферах и областях медицины, в том числе акушерстве и гинекологии.

УЗИ и беременность

В акушерстве и гинекологии применяют два вида ультразвуковых исследований беременных:

трансвагинальный (датчик аппарата вводится во влагалище пациентки) проводится на ранних сроках беременности и позволяет определить состояние репродуктивных органов будущей мамы (размеры матки и ее положение в малом тазу, состояние эндометрия и тканей шейки матки, форму и состояние яичников), состояние плодного яйца и место его закрепления в полости матки;

трансабдоминальный (врач перемещает датчик по передней брюшной стенке пациентки) может использоваться, начиная с 3 недели беременности, так как начиная с этого срока, аппараты ультразвуковых исследований способны визуализировать плодное яйцо. С помощью современного четырехмерного УЗИ можно досконально рассмотреть все органы будущего малыша, даже если мама находится на ранних сроках беременности. А такой вид ультразвукового исследования, как допплерометрия позволяет отследить насыщенность кислородом и полноту кровотока плода и плаценты.

В среде будущих мам, особенно беременных впервые, время от времени можно встретить противников проведения ультразвуковых исследований во время беременности. Основным аргументом такого отказа служит вред ультразвука для развития и здоровья будущего малыша. Кроме того, подобного рода исследования стали обычной практикой не так давно, и, как считают его противники, врачи раньше и без применения ультразвука вели беременности и успешно принимали роды. Все верно, только детская смертность и смертность среди рожениц была ни в пример больше. Отчасти из-за отсутствия возможности распознать и оценить не столько уже возникшую проблему, сколько риск ее возникновения. Сегодня у медиков есть прекрасный инструмент — ультразвуковое исследование, позволяющий принять все необходимые меры для сохранения жизни и здоровья матери и ребенка. Что врач может сказать по результатам проведенного УЗИ?

оценить состояние шейки матки и полости матки женщины;

исключить внематочную беременность;

подтвердить факт наступления беременности;

максимально точно определить срок беременности;

начиная с 6 недели беременности, точно определить количество эмбрионов в полости матки и их жизнеспособность;

своевременно распознать различные патологии развития плода, в том числе и генетические;

определить параметры, необходимые для благополучного прохождения родов — вес плода, его предлежание, наличие или отсутствие обвитий плода пуповиной, срок начала родовой деятельности и т.д. ;

и конечно, самое интересное и долгожданное для будущих родителей, определить пол ребенка.

Однако, говоря о безвредности УЗИ при беременности необходимо иметь в виду, что некоторые проявления могут служить противопоказанием к его проведению — боли внизу живота, тянущие боли в области поясницы, кровяные выделения. Все эти симптомы свидетельствуют о возникших сложностях с вынашиванием и необходимо срочно показаться наблюдающему за ходом беременности врачу.

Количество и сроки проведения УЗИ при беременности

Когда делают УЗИ при беременности? Определены несколько четких сроков, когда предполагается проведение данного исследования. Выбранные плановые сроки УЗИ при беременности отражают наиболее важные периоды в развитии плода. Однако возникают ситуации, когда врач назначает дополнительные манипуляции, к сожалению, это всегда связано с возникающими проблемами течения беременности, роста и развития плода или здоровья будущей мамы. Поэтому в этом случае в интересах матери и ребенка быстро и точно выполнить все рекомендации специалиста. Проведение плановых УЗИ при беременности, на каких сроках оно обязательно?

Первое плановое УЗИ проводится на сроке 10-14 недель беременности. Кроме общего состояния репродуктивной системы будущей матери (возможное наличие гинекологических изменений — кисты, миома и т.д.) врач фиксирует количество плодных яиц в матке, место прикрепления плодного яйца и состояние плаценты, первые возможные отклонения в развитии плода. Это время, когда можно с наибольшей достоверностью определить срок беременности, исходя из размеров плода, на более поздних сроках могут «включаться» наследственные факторы. Часто проведение первого ультразвукового исследования совпадает с первым обращением женщины в женскую консультацию по вопросу беременности.

Срок проведения второго планового ультразвукового исследования при условии нормального течения беременности — это 20-24 неделя. Важной задачей исследования является изучение состояния плаценты — размеров, отсутствия кист и аномальных отложений кальция, всего, что может помешать ее нормальному функционированию. Отмечается и оценивается количество околоплодных вод, что напрямую влияет на благополучное течение беременности, рост и развитие плода. Особое внимание уделяется исследованию внутренних органов будущего малыша — печени, сердца, почек, нервной трубки.

Третье исследование проходит в период с 32 по 34 неделю беременности и совмещается с допплерометрией, когда врач может фиксировать кровоток плода. Также актуальным остается контроль возможных пороков и задержек внутриутробного развития плода, расположения и «зрелости» плаценты, положения плода в полости матки, что важно для определения тактики ведения приближающихся родов.

Сколько УЗИ при беременности необходимо пройти? Ровно столько, сколько посчитает необходимым назначить врач, который наблюдает вашу беременность, так как не исключены ситуации, когда становится жизненно необходимо для матери или ребенка проведение дополнительных ультразвуковых исследований.