Все о тридцать восьмой неделе беременности

Рассказывает Марина Александровна Крышня, акушер-гинеколог «СМ-Клиники». Итак, дорогие мамы, поздравляем, вы на финишной прямой к родам. 38-я неделя беременности — это конец третьего триместра или 9 месяцев по акушерскому сроку. Ребенок уже может появиться на свет и быть полностью жизнеспособным и доношенным. Живот на этом сроке обладает максимально большими размерами. Его окружность составляет 90-95 сантиметров. Многим женщинам кажется, что на этом сроке их живот как будто опустился вниз. Но это физиологично: на этом сроке действительно происходит опускание плода, он прижимается головкой к тазовому дну, таким образом подготавливаясь к появлению на свет. Прибавка веса у женщины с момента начала беременности: от 8 до 15 килограммов. Высота дна матки достигает 35-38 сантиметров. Анализы и медицинские обследования Помимо стандартного набора — общие исследования крови и мочи — каких-то дополнительных анализов не требуется. Если же на этом сроке вы будете рожать, то в роддоме вам проведут полный спектр необходимых обследований, которые помогут врачу все спланировать: определить, нет ли противопоказаний для естественных родов и проанализировать состояние малыша. УЗИ УЗИ, скрининги уже позади. Эти обследования могут понадобиться только в том случае, если у доктора возникнут сомнения о размерах плода и его состоянии. Как выглядит ребенок На этом сроке все органы плода хорошо развиты и отлично функционируют. При успешных родах ему уже не потребуется медицинская помощь в виде реанимационного сопровождения — его легкие уже готовы к самостоятельной работе. В это время плод продвигается ниже в область таза. Ему в этом помогает само тазовое кольцо будущей мамы, оно становится все мягче и податливее, так что не препятствует ему в продвижении. В это время ребенок уже не так активно шевелится — ему уже достаточно тесно в животике мамы. На этом сроке он разве что поворачивается или двигается, но совсем легонько. Вес ребенка на 38 неделе внушительный — от 3 до 3,5 килограммов. Рост — 47-50 сантиметров. Однако, разумеется, эти показатели могут варьироваться. Если же мама и папа худенькие, то и ребенок появится миниатюрным. Но в любом случае дополнительную информацию о размерах плода может дать УЗИ, которое в случае необходимости проведет лечащий врач. Кожа малыша — розоватая и гладкая. К этому моменту ребенок практически сбросил лануго — пушок на его теле. Однако возможно, что при рождении он останется в области плеч, шеи и лба. Что происходит на 38-й неделе беременности: ощущения Основное неудобство, которое тревожит женщину на этом сроке — это большой живот. Он мешает нормально передвигаться, спать, сидеть. Кожа живота иногда сильно натянута, сухая и может чесаться. Как я уже говорила выше, на 38-ой неделе живот матери опускается — и это несколько облегчает ее состояние. Давление матки на внутренние органы уменьшается, а значит пропадают проблемы с пищеварением, отрыжка и изжога. В этом периоде у мам могут появляться небольшие отеки. Но они не сопровождаются плохим самочувствием. Обычно эти симптомы являются предвестниками гестоза. Боли в животе Конечно, на этом сроке женщина может испытывать боли. Например, внизу живота — порой эти ощущения похожи на те, что женщины испытывают во время менструаций. Но в этом случае также не стоит особо тревожиться — это связано с подготовкой организма к родам. Боли в области живота обычно возникают и в результате ложных схваток. Боли в пояснице Боли в области поясницы также вполне обоснованы. Прежде всего они появляются из-за тяжести малыша, во-вторых, это результат расслабления связок, которые отвечают за подготовку родовых путей будущей мамы. Чтобы уменьшить неприятные ощущения, можно сделать легкую гимнастику. Сейчас существует целый комплекс упражнений для беременных, которые помогут разгрузить спину. Хотелось бы отметить, что женщина может также испытывать неприятные ощущения (давление) в промежности. Обычно это объясняют опущением ребенка в область малого таза. Выделения В норме выделения должны быть с молочным оттенком и однородной консистенции. Иногда в них можно заметить небольшое количество слизи — это нормально. Чаще всего это говорит об отделении слизистой пробки — сгустка прозрачного или коричневатого оттенка. В срочном порядке обращайтесь за медицинской помощью, если заметили, творожистые или гнойные выделения с неприятным запахом. Это явные симптомы инфекции, которая требует немедленного лечения. Они говорят об отслойке плаценты — угрожающем состоянии для матери и малыша. Обильные жидкие выделения — признак излития околоплодных вод. Если они сопровождаются схватками, то медлить не стоит — сразу отправляйтесь в родительный дом. Тошнота Если у будущей мамы на этом сроке нет сопутствующих заболеваний органов пищеварения, тошноты и тем более рвоты быть не должно. У большинства беременных к этой неделе отступает и изжога, так как живот опускается ниже и меньше давит на желудок. Многоводие и маловодие На 37-38 неделях беременности объем околоплодных вод в норме составляет 1-1,5 литров. Если этот объем превышен, можно говорить о многоводии, если занижен, то о маловодии. И то, и другое диагностируется во время УЗИ. При подтверждении диагноза назначается немедленное лечение, потому что как маловодие, так и многоводие — опасные состояния, которые могут угрожать нормальному развитию малыша. Что можно и нельзя делать на 38-й неделе беременности Хотя большой живот на этом сроке доставляет множество неудобств, физические нагрузки по-прежнему важны. Они помогают телу расслабиться и улучшают состояние будущей мамы. На 38-й неделе можно и даже нужно: • Гулять на свежем воздухе с небольшими передышками. • Заниматься дыхательной гимнастикой, аквааэробикой, йогой. Секс на 38-й неделе по-прежнему разрешен, но только в том случае, если он не приносит вам дискомфорта. Половые отношения могут пойти женщине на пользу — они улучшают кровообращение, приносят удовольствие, а иногда являются хорошим методом стимуляции родов. С другой стороны, секс может приносить неприятные ощущения в области шейки матки, поскольку на этом сроке она очень чувствительна. О возможности половых отношений необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. На 38-й неделе вам однозначно нельзя: • поднимать тяжести; • посещать баню, сауну; • принимать горячие ванны. Правильное питание и витамины Главный принцип правильного питания на протяжении всей беременности — дробный пятиразовый прием пищи. Блюда из мяса, рыбы, птицы в запеченном или тушеном виде, молочные продукты (творог, йогурты, сыр) — все это подойдет. Беременным также полезны каши, фрукты и овощи. Но избегайте жирной, жареной, сильно соленой или перченой еды — все это может вызвать проблемы с пищеварением. Ешьте сезонные фрукты и овощи, пейте свежевыжатые соки, воду. Кроме того, в обязательном порядке принимайте комплекс витаминов и минералов, назначенных врачом. Роды Да, рожать на этом сроке определенно можно. Ваш ребенок уже доношенный, его организм полностью функционирует. У первородящих женщин родоразрешение происходит позже. Но опять же — у всех все индивидуально, и предугадать, когда именно произойдет это чудесное событие, нельзя. Предвестники родов Зачастую на этом сроке будущие мамы испытывают схватки, которые называют ложными или тренировочными. Они являются основным предвестником скорых родов. Однако не стоит путать их с настоящими схватками — обычно они проходят по нарастающей. Кроме того, тренировочные схватки в отличие от истинных обычно прекращаются после того, как мамочка поменяет положение тела или, например, походит. Другими признаками того, что роды не за горами, могут являться отхождение слизистой пробки, тянущие боли внизу живота или в области поясницы, снижение веса или уменьшение аппетита. Кесарево сечение Если естественное родоразрешение невозможно, то пациентке назначают кесарево сечение. Будущая мама госпитализируется в роддом, где ей проводят полное обследования, выявляют показания и противопоказания для проведения операции. На сроке 38 недель малыш уже доношен, поэтому волноваться об операции не стоит — плановое кесарево сечение пройдет с минимальными рисками для здоровья ребенка. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!