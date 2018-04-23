Первый триместр беременности: как безопасно лечить простудные заболевания?

Любые простудные заболевания, настигающие нас во время беременности, протекают сложнее и при отсутствии правильного лечения могут иметь неприятные последствия как для самой мамы, так и для будущего малыша. Что необходимо знать о простудных и вирусных заболеваниях, а также особенностях их протекания в 1 триместре беременности?

Первый триместр беременности

1 триместр — это период, длящийся до конца 13 недели беременности. Он характеризуется сложной перестройкой организма женщины, снижением ее иммунитета, а значит, возросшей восприимчивостью к различным, в том числе и простудным, заболеваниям. Также 1 триместр — это очень важный этап с точки зрения развития плода. Именно в это время проходит формирование мозга и внутренних органов будущего малыша, его системы кровообращения, рук, ног и позвоночника. К сожалению, это период, когда даже незначительное, на первый взгляд, недомогание может пагубно сказаться на течении беременности и здоровье будущего малыша. Но в периоды непогоды, когда вокруг так много чихающих и кашляющих людей весьма трудно избежать заболевания. Чем лечить при беременности 1 триместра простудные заболевания? Прежде всего обязательным посещением врача!

Если вы все-таки заболели

Среди людей далеких от медицины бытует мнение, что «простая простуда» не требует никакого специфического лечения. Этим же крайне опасным заблуждением руководствуются и женщины во время беременности. Но проявления простуды могут быть опасны для будущего малыша, поэтому важно при возникновении первых же симптомов обратиться за помощью к врачу. Любая терапия должна быть согласована со специалистом.

Лечение простуды и ОРВИ в 1 триместре беременности

Если вас, несмотря на все принятые меры предосторожности, настигла простуда при беременности 1 триместра, не медлите и отправляйтесь к врачу. На приеме обязательно скажите врачу о наличии беременности и ее сроке, ведь многие лекарства, в том числе и из ряда антибиотиков, применяющиеся для лечения, запрещены во время беременности, их прием может навредить росту и развитию будущего малыша. Параллельно с назначенным врачом лечением можно применять и народные методы, но также после обязательного их согласования с лечащим вас специалистом. Насморк В случае возникновения насморка при беременности важно помнить, что он может быть вызван не только простудными заболеваниями. Часто из-за масштабной гормональной перестройки в организме женщины может возникать так называемый вазомоторный ринит, который характеризуется отеком слизистой оболочки носа с большими накоплениями слизи. Такой насморк не нуждается в лечении и проходит самостоятельно сразу после родов. Спровоцировать кратковременный насморк, не нуждающийся в лечении, может холодный воздух, резкий запах или сухость воздуха в помещении. В таких случаях женщина может не испытывать никакого дискомфорта, так как другие недомогания отсутствуют, а значит и не обращаться к врачу. Однако ее правильное и глубокое дыхание обеспечивает насыщение крови кислородом, который через пуповину попадает в плаценту плода, недостаток кислорода может вызвать гипоксию плода и привести к нарушению развития. Поэтому, несмотря на отсутствие других симптомов простуды, обязательно покажитесь врачу. Что можно предпринять для избавления от надоевшего насморка?

используйте многочисленные гомеопатические препараты, которые содержат в своем составе только натуральные растительные компоненты. Кроме того, среди гомеопатических средств есть и специальные средства, применяемые в период беременности;

промывайте нос несколько раз в день солевыми растворами (1 чайная ложка морской соли на стакан воды), можно делать их самостоятельно, а можно использовать для этого их аптечные готовые формы в виде спреев;

для борьбы с насморком применяйте слабые растворы сока лука и свеклы. При этом важно быть крайне осторожными, при превышении концентрации можно получить ожог слизистой оболочки носа!

приобретите специальный прибор для проведения ингаляций безвредными во время беременности препаратами на натуральной основе. Паровые ингаляции проводить не рекомендуется.

Боль в горле Чем лечить горло при беременности 1 триместра? Помните, что прием большинства антибиотиков, которые обычно используются для лечения инфекций горла и верхних дыхательных путей, запрещено, особенно в 1 триместр беременности. Также не рекомендуется использовать растворы для полоскания на спиртовой основе. Поэтому первое, что вам необходимо сделать, — посетить врача-отоларинголога, который после определения причины заболевания назначит адекватную медикаментозную терапию с учетом возможных последствий при беременности. Чем можно подкрепить назначенное врачом лечение?

в настоящее время существует большой перечень гомеопатических препаратов для лечения горла, в том числе и растворов для полоскания;

используйте для частого полоскания (6-10 раз в день) приготовленные дома солевые растворы, а также настои календулы, ромашки и шалфея;

применяйте частое теплое питье, при этом будьте осторожны с медом. Он может вызвать сухость слизистой оболочки, что в свою очередь приведет к першению в горле и кашлю.

Кашель И вновь первое, что вы должны сделать при возникновении кашля, — срочно обратиться к врачу. Даже небольшое покашливание и дискомфорт при дыхании может привести к очень серьезным последствиям — трахеиту, бронхиту, пневмонии. Чем лечить кашель при беременности 1 триместра? Как только врач определил причину вашего кашля (в том числе, исключив при этом аллергическую компоненту) и назначил медикаментозное лечение, незамедлительно приступайте к его реализации, не забывая при этом о народных методах, которые можно применять во время беременности.

чаще проветривайте помещение и используйте увлажнитель воздуха;

используйте гомеопатические препараты;

не пренебрегайте теплым молоком (подогретым до 40 градусов);

используйте отвары трав или их сборов, например с мать-и-мачехой, трехлистной фиалкой и корнем солодки.

Важно помнить, что простуда или ОРВИ при беременности 1 триместра должны проходить под постоянным наблюдением врача и сопровождаться необходимым и допустимым в этот период лечением.