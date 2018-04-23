Зачатие — как внутри нас появляется человечек?

Нет ничего удивительнее, чем магия природы. Эта изобретательница устроила все так, что ее тайны в течение многих веков разгадывают миллионы ученых и мыслителей. Величайшее из чудес природы, безусловно, то, как происходит зачатие ребенка. О самом уникальном процессе и первом приключении вашего будущего малыша мы сегодня расскажем в подробностях.

Оглавление

Как происходит оплодотворение?

Сразу после зачатия

Почему оплодотворение не произошло?

Как происходит оплодотворение?

Начнем с того, что, возможно, уже забыто с уроков биологии. В двух яичниках представительницы прекрасного пола содержатся около 200 тысяч яйцеклеток, к моменту достижения половой зрелости из них остаются около 500. Раз в месяц каждая из них (а может, и несколько сразу) будет выходить из яичника в маточную трубу и ждать встречи со сперматозоидом. Для яйцеклетки эта встреча судьбоносна: либо ее оплодотворяют и она продолжает жить, либо, не дождавшись своего сперматозоида, умирает и покидает женский организм вместе с менструацией. На весьма ограниченное количество женских яйцеклеток — миллиарды сперматозоидов партнера. При одном только незащищенном половом акте во влагалище попадает до 5 мл спермы, куда вмещаются до 400 миллионов «головастиков». Сохранять свою жизнеспособность внутри женского организма они могут до шести суток. Именно поэтому календарный метод контрацепции — не самый надежный. В отличие от женщин, у которых изначально ограниченное количество яйцеклеток, мужская сперма вырабатывается в течение всей жизни и полностью обновляется примерно раз в два месяца. На встречу одной женской яйцеклетке в момент семяизвержения движутся миллионы мужских сперматозоидов. Со скоростью 4 миллиметра в минуту им нужно преодолеть в среднем 175 миллиметров по маточной трубе против течения. Весь путь занимает у головастиков от 40 минут до нескольких суток. Здесь таится еще один секрет нашего организма: отбор качественного генетического материала. Миллионы представителей мужской спермы погибают еще в самом начале пути, до яйцеклетки добираются несколько сотен, но внутрь нее попадает только один — самый лучший, красивый, здоровый и целеустремленный — ваш будущий ребенок!

Сразу после зачатия

С того момента, как происходит зачатие, женский организм получает сигнал работать так, чтобы любой ценой сохранить беременность. Далее все происходит по расписанному природой сценарию, где у каждой клетки есть своя роль. Вот как выглядят первые две недели жизни вашего будущего малыша, пока вы даже не знаете о его существовании:

Первый день уходит непосредственно на оплодотворение. Сперматозоиды синхронно бьют тело яйцеклетки своими хвостиками, заставляя ее вращаться, пока самый активный не сумеет пробиться внутрь.

В течение двух последующих дней формируется зигота. Яйцеклетка делится, приумножая количество своих клеток каждые 12-16 часов.

На четвертые сутки это уже 16 клеток. Поверхность зародыша начинает разглаживаться, и он отправляется в путь по маточной трубе.

Примерно на пятые сутки продолжающий свое развитие зародыш достигает матки. Теперь он начинает свое путешествие по слизистой этого органа в поисках места для закрепления.

На закрепление в слизистой матки, где есть все необходимые для развития питательные вещества, у зародыша уходит несколько дней. В это время у женщины повышается базальная температура, и, если она внимательно следит за своим графиком, то уже может заподозрить наступление беременности. К десятому дню у эмбриона образуются ворсины, которые потом превратятся в плаценту и пуповину.

В двенадцать дней деление клеток зародыша завершается. К финалу подходит и имплантация зиготы, она путем деления наружных клеток соединяется со слизистой матки.

На тринадцатый день после зачатия у женщины повышается уровень гормонов прогестерона и эстрогена, так что беременность уже смогут определить домашние тесты. А УЗИ покажет маленькую точку, у которой через пару недель будет отчетливо слышно сердцебиение.

Стоит отметить, что каждая родительская клетка содержит половину набора хромосом. Соединяясь, они образуют новую, совершенно уникальную по своему генетическому коду клетку. Продвигаясь по маточной трубе, зигота забирает с собой желтое тело, которое обеспечивает клетки питательными веществами во время «путешествия». Именно поэтому образ жизни будущей мамы в первые недели беременности не влияет на здоровье плода. У женщины есть время, чтобы избавиться от вредных привычек и начать заботиться о своем будущем малыше.

Почему оплодотворение не произошло?

Отнюдь не всегда оплодотворение происходит с первой попытки партнеров. По статистике, у обычной здоровой пары есть только 25% вероятности зачать ребенка в период овуляции. Именно поэтому медики говорят о возможном бесплодии только после того, как у пары не получается забеременеть больше года. Вот возможные причины того, почему не происходит долгожданное зачатие:

У женщины в этот момент не было овуляции. Обычно выход созревшей яйцеклетки происходит на 14-16 день после начала цикла, то есть старта менструации. Вычислить овуляцию можно с помощью специального теста, измерения базальной температуры, анализа мочи или УЗИ.

В день, когда по календарным подсчетам у партнерши должна была быть овуляция, ее не произошло. Как отмечают врачи, в среднем у здоровой женщины происходит около десяти овуляций в год, то есть не каждый месяц. Стоит дождаться следующего момента и попробовать еще раз, а лучше практиковать незащищенный секс через день, начиная с десятого дня цикла.

Сперматозоиды партнера оказались слабыми и нежизнеспособными. Возможно, мужчине следует сдать соответствующие анализы и проконсультироваться с врачом.

У женщины может быть непроходимость маточных труб, которая делает невозможной встречу сперматозоида и зрелой яйцеклетки. Подобная патология диагностируется с помощью УЗИ.

Полиспермия (одну яйцеклетку оплодотворили несколько сперматозоидов) привела к гибели зародыша.

Сперматозоид, оплодотворивший яйцеклетку, оказался бракованным, и женский организм отторг такой зародыш. Гибель зиготы на самой ранней стадии происходит незаметно для женщины.

Оплодотворенная яйцеклетка не добралась до матки и произошла внематочная беременность. Это состояние в любом случае ведет к гибели зародыша, но при этом еще и очень опасно для здоровья женщины. Диагностируется с помощью УЗИ.

Зародыш добрался до матки, но не смог прикрепиться к слизистой из-за слишком тонкого функционального слоя или его отсутствия (после многочисленных перенесенных абортов). Отторжение зародыша, то есть выкидыш, происходит незаметно для женщины.

Заметьте, что слабые и нежизнеспособные клетки моментально отторгаются организмом, остаются только самые сильные и живучие. Это — еще одна тайна природы, как и то, что из одной-единственной клетки внутри женщины меньше, чем за год, вырастают шесть миллиардов клеток, а точнее — целый человек!