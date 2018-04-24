Обзор весов MGB. Как узнать состав своего тела в домашних условиях?

О чём могут рассказать вам по-настоящему умные весы.

Электронные напольные весы — точный и современный способ анализа веса и других параметров. В сегодняшнем обзоре мы расскажем об одном из таких гаджетов.

Методика расчёта состава тела человека базируется на результатах медицинских исследований и научных разработок. Специальный прибор (анализатор тела MGB Body fat Scale) для определения состава тела способен определить необходимые параметры организма. MGB Body fat Scale — это ещё и «умные весы», а, значит, у пользователя появляется возможность хранить историю данных и наблюдать за динамикой изменений в организме, что немаловажно в процессе похудения или набора массы.

Техническая «начинка»

Body fat ScaleТип:Бытовые Bluetooth-весыФункция памяти:10 пользователейДоступ:Через приложение на телефоне для IOS и AndroidВес:Менее 1 кгПогрешность:Округляют вес до 100 граммов

Как это работает?

Когда вы становитесь на платформу весов, монитор посылает слабые безопасные импульсы электрического тока, которые проходят через всё тело. Так как мышечные ткани содержат большой объём воды, они выступают в качестве проводника электрического тока. Жировые ткани в свою очередь содержат малое количество воды и являются объектами сопротивления электрическим импульсам.

Итоговое сопротивление различных тканей организма сопоставляется с возрастом, полом и весом. На основе этих данных гаджет высчитывает основные показатели состава тела.

В основе современных весов MGB Body fat Scale лежит метод диагностики, который называется биоимпедансометрия. Если говорить простыми словами, то это анализ сопротивления тканей организма слабому току.

Основные преимущества биоимпедансного анализа:

Зачем измерять уровень жира?

Состав тела можно анализировать по десяткам параметров, однако главное значение для человека имеют лишь некоторые, и уровень жира — на первом месте. Опасность избытка жировой массы очевидна, причём не только по эстетическим причинам. Повышенное содержание жира сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и может провоцировать развитие сахарного диабета, и это лишь некоторые возможные риски.

Альтернативные способы измерения

Измерить жир можно несколькими способами, и биоимпедансная технология, которая лежит в основе весов, безусловно, одна из них. Эталонным же методом анализа состава тела является технология DEXA (денситометрия). Это рентгенологическое исследование, которые можно сделать лишь в клинических условиях, и оно характеризуется высокой точностью данных. Однако есть и недостатки, среди которых в первую очередь высокая цена.

Что ещё показывают напольные умные весы MGB?

Значительное внимание разработчиков уделено оценке жировой массы: это и показатели жира в процентах, и показатели жира в килограммах, и анализ безжировой массы тела. Однако стоит рассказать подробнее и о других параметрах.

Вывод: мы рекомендуем обратить внимание на этот гаджет, потому что с учётом невысокой цены весов и их достойных характеристик они однозначно заслуживают внимания и высокой оценки со стороны пользователей.

Цена вопроса: 1990 рублей.

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