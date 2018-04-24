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Лучшее упражнение для пресса
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Лучшее упражнение для пресса 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Планка — одно из немногих упражнений для пресса, которое позволит избавиться от жира в нижней части живота. А кроме того, вы сможете подтянуть мышцы всего тела.
Секрет заключается в том, чтобы «зависнуть» над полом на несколько минут, опираясь только на руки и мыски ног. Разумеется, находиться «в подвешенном состоянии» даже 2 минуты совсем не просто, но и результат не заставит себя ждать!
Ступни поставьте вместе: так держать равновесие сложнее, и нагрузка на мышцы живота увеличится.
Ноги должны быть прямыми и напряженными.
Ягодицы напрягите и не ослабляйте напряжение все время, пока выполняете «планку».
Поясницу нельзя прогибать или округлять. Представьте, что ваша спина плотно прижата к стене.
Живот максимально втяните, стараясь подтянуть его к ребрам, но при этом не задерживайте дыхание.
Локти ставьте строго под плечевыми суставами, чтобы не создавать лишней нагрузки на плечи.
Выполнять упражнения необходимо на выдохе, а удерживать — до умеренного напряжения в мышцах. Продержитесь в этом положении сколько возможно: для первого раза даже 10 секунд — уже неплохой результат. Постепенно увеличивайте время до 2 минут. Если такая задача кажется непосильной, можно делать 3 более коротких подхода, например, по 30 секунд. Совет: если вам очень тяжело выполнять это упражнение, для начала опирайтесь не на мыски ног, а на колени.
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