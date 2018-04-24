Отпили лишнее: делаем пилинги, не дожидаясь жары

Традиционно идеальное время для химически пилингов — осень и зима. Но с наступлением тепла кожа особенно нуждается в обновлении. Поэтому пилинг весной, тем более, достаточно холодной, вполне возможен. Правда, при соблюдении определенных правил.

Когда показан пилинг Количество и частоту процедур пилинга лица может определить только косметолог. В этом специалист основывается на состоянии и типе кожи, наличии на ней различных дефектов и так далее. Есть основные показания, по которым назначается курс процедур: возрастные изменения кожи (морщины, потеря тонуса кожи, изменение цвета кожи, снижение тургора) и их профилактика; акне и постакне; рубцы и шрамы. Но если вы вдруг обнаружили, что ваш любимый крем, сыворотка и другие косметические средства перестали работать на коже, то самое время реанимировать ее с помощью пилинга. Какие виды пилинга разрешено делать весной Пилинг эксперты причисляют к процедурам тяжелой артиллерии, поскольку он в силу своей специфики травмирует эпидермис. И совершенно резонно проводить его в прохладное время года, поскольку многие виды кислот, с помощью которых проводится процедура пилинга, чувствительны к ультрафиолету и могут привести к гиперпигментации или ожогам кожи. Это, в первую очередь, относится к срединно-поверхностным, срединным и глубокому пилингам, поскольку они затрагивают глубокие слои эпидермиса — феноловому, гликолевому и салициловому (с высоким процентным содержанием кислот) и пилингу Джесснера. От такого пилинга лучше отказаться и проводить его в осенне-зимний период, а вот некоторые виды поверхностного пилинга можно смело проводить и перед летним сезоном.

Миндальный пилинг Самый мягкий из существующих пилингов — миндальный. Только он разрешен для воспаленной проблемной, чувствительной и очень чувствительной кожи, тонкой кожи с куперозом. Такой пилинг глубоко очищает поры, снимает воспаления, уменьшает пост-акне. Кроме того он хорошо воздействует на кожу с возрастными изменениями: активизирует синтез коллагена и эластина, стимулируя обновление клеток кожи, увлажняет и тонизирует ее. Стоит отметить, что миндальная кислота, которой проводится пилинг, почти не чувствительна к ультрафиолету. Поэтому процедуру можно смело назвать всесезонной. Молочный пилинг Еще один вариант эффективного, но мягкого пилинга. Подходит даже аллергикам и для чувствительной кожи вокруг глаз. Активизирует процессы в клетках кожи (стимулирует выработку эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты), эффективно справляется с комедонами и воспалениями, а также усиливает эпидермальный барьер. Молочная кислота также не чувствительна к ультрафиолету и может использоваться для пилинга даже летом. Пилинг фитиновой кислотой Фитиновый пилинг — настоящее спасение для уставшей чувствительной кожи лица. Он мягко воздействует на эпидермис, не вызывая (или практически не вызывая) покраснения и раздражения. Оказывает выраженный лифтинг-эффект, успешно справляется с воспалениями и чрезмерной жирностью кожи. А также осветляет пигментные пятна и легко удаляет свежие немногочисленные растяжки. Феруловый пилинг Как правило, кислоты усиливают чувствительность кожи к ультрафиолету. А феруловый пилинг (кислоту получают из кофе, кедровых орехов, рисовых отрубей, яблочных косточек), напротив, способствует тому, что под воздействием солнечных лучей усиливает действие витаминов Е и С (сильнейших антиоксидантов). Пилинг — идеальное решение для возрастной, тусклой и уставшей кожи, которую нужно подготовить к воздействию солнца (например, перед отпуском).

Энзимный пилинг Энзимный пилинг мягко растворяет кератиновые чешуйки эпидермиса и поэтому считается одним из самых мягких видов отшелушивающих процедур, который практически не имеет побочных действий и риска аллергии. Кроме того, такой вид пилинга — один из немногих, который косметологи и врачи разрешают беременным и кормящим женщинам. Энзимный пилинг выравнивает тон кожи, стимулирует обновление клеток, насыщает кожу кислородом и улучшает цвет лица, устраняют акне, пигментные пятна, разглаживает морщины и в целом улучшает состояние кожи. Дополнительные меры Вышеуказанные виды пилингов, конечно, наименее травматичные, чем все остальные из существующих. После поверхностного пилинга кожа практически не шелушится и не краснеет. Но это совсем не значит, что она не травмирована совсем и что ей не нужно восстановление и защита. Сразу после процедуры обязательно используйте успокаивающие косметические средства, или специальные постпилинговые кремы, маски и сыворотки. Это поможет коже быстрее восстановиться после процедуры, а также насытить ее полезными компонентами из косметических средств. Особенно полезны коже в такой период будут средства с алое, пантенолом, ромашкой, водорослями, липидами и гиалуроновой кислотой в составе. Кроме того не стоит забывать и о защите от солнца. Хотя вышеуказанные виды кислот и не чувствительны к ультрафиолету, они все же увеличивают риск возникновения пигментных пятен. Поэтому после курса процедур не забывайте использовать бьюти-средства с SPF в составе — минимум 30 единиц. А еще в течение 2-4 недель после пилинга не стоит посещать солярий.

Юлия Маркова