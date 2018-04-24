Эта женщина согласилась на эксперимент над собой — и результаты впечатляют

Мы все много раз слышали: «Спите дольше, гуляйте чаще, пейте дети молоко… бла-бла-бла». Все слышали, никто не верил.

А эта отважная женщина, наша современница, согласилась принять участие в научном эксперименте по лишению сна. Ее зовут Сара Чалмерс, ей 46, и до начала эксперимента она была полноценным здоровым человеком. Ну, как здоровым? Считала себя такой.

Целью исследования было выявить и зафиксировать влияние недосыпа на организм. Перед началом эксперимента ее осмотрели и отсканировали кожу на лице. Как оказалось, недосып приводит к воспалению и расширению пор кожи.

«Я выгляжу старше своих лет. У меня круги под глазами, кожа сухая и воспаленная. У меня на подбородке выскочило два прыща. Я быстро устаю и раздражительна. Ненавижу свое отражение». Это запись в дневнике Сары в середине эксперимента.

Во время первой части эксперимента она спала неделю по 4 часа в сутки (с 2 ночи до 6 утра). В это время она еще не чувствовала себя усталой, но испытывала раздражение на все вокруг.

«К трем часам дня меня накрывало странным чувством, будто я с похмелья». Вторая часть эксперимента тоже длилась неделю. Сон был от 5 до 6 часов. На середине недели она отметила сильную усталость и желание часто есть сладкое, чтобы получить быстрый всплеск энергии.

Сара Чалмерс после шести часов сна.

Врачи пояснили ее состояние: «Недосып увеличивает уровень кортизола. Человек становится разраженным. Сальные железы активизируются, что приводит к проблемам на коже. Недостаток сна нарушает также обменные процессы в организме, и ваш вес и аппетит начинают непредсказуемо меняться».

Заключительный этап эксперимента должен был вернуть ее в график нормального сна. Она стала спать не меньше 8 часов и все проблемы исчезли. Всего через неделю ее кожа пришла в норму, а раздражительность и тяга к сладкому пропали.

Теперь мы знаем, что нужно делать.

По материалам brightside.me