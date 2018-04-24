Как в 40 лет выглядеть на 20

Старения не избежать. Девушка со временем превратится в бабушку. Фарфоровую кожу с персиковым румянцем покроет сетка морщин. Вот только когда это случится: в 45 или 70 лет? Угадать почти невозможно. Иногда человек выглядит молодо и свежо не благодаря, а вопреки.

У молодых не по годам хорошее здоровье, масса энергии, подтянутое тело, но главное — упругая кожа. Не зря морщины на лице считаются признаком надвигающейся старости.

— У некоторых пациенток кожа в 40 лет, как у 25-лених. При этом они не ведут здоровый образ жизни: курят, выпивают. Одна из причин — хорошая генетика, — рассказала врач-косметолог, психолог Екатерина Пограничная.

Ученые объясняют: единого «гена старения» не существует. Но в организме есть несколько сотен разных генов, которые ответственны за скорость превращения девушки в бабушку.

Состояние кожи определяет несколько генов коллагена. Они отвечают за упругость кожи, ее пигментацию, скорость появления морщин. Если природа заложила человеку «правильные настройки», то у него шанс в 40 лет выглядеть, как в школьные годы.

— Генов коллагенов несколько. Например, ген, провоцирующий дряблость кожи. Если он присутствует в организме, то у человека рано начинаются те самые внешние косметические проявления старения, — рассказал генетик, генеральный директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.

Еще один признак возраста-набор веса. Эксперт утверждает — расплывётся ли женщина к 50-ти годам или нет тоже зависит от генов. Иногда диеты и спорт не помогают, потому что так распорядилась матушка-природа.

— Есть несколько десятков генов, которые связаны с индексом массы тела. Например, ген FTO. Определённое количество мутаций в этом гене, может привести к замедлению метаболизма, увлечению индекса массы тела, — отмечает Валерий Ильинский.

Старение организма — это не только морщины и полнота, но и болезни. Верный признак скорого наступления третьего возраста — бесконечные походы по врачам и в аптеку.

News.ru/Сергей Булкин

Генетика влияет на развитие многих возрастных недугов. Так, по словам Валерия Ильинского, болезнь альцгеймера и сахарный диабет — наследственные. Они могут появиться даже у закоренелого «зожника», если ими страдали его отец или дедушка.

Почему одни люди стареют быстрее, другие — медленнее. Телесный терапевт, специалист по массажу, психолог Валентин Денисов-Мельников озвучил иную версию. Скорость увядания зависит от «гармоничности телесной жизни», «отсутствия тактильного голода». Речь не только о сексе, но и об объятиях.

Эксперт приводит цитату американского психолога, психотерапевта Вирджиния Сатир: «4 объятия в день нужны нам для того, чтобы выжить, 8 — чтобы почувствовать гармонию жизни, а 12 — чтобы расти над собой».

— Если у человека счастливая жизнь тела, достаточное количество телесных контактов, то многие его негативные привычки будут нивелированы его успешностью в этой области, — рассказал Валентин Денисов-Мельников.

Еще один секрет вечной молодости — внутренний настрой. Психолог отмечает, те пациенты, которые чувствуют себя молодыми и выглядят соответствуще.

— Наше тело подстраивается под наши психологические установки. Бывает, что девушка в 36 лет называет себя баба катя. Это вполне реальный пример. Бывает, что женщина в 55 лет обижается, что ее называют женщиной, — говорит Валентин Денисов-Мельников.

А вот доктор медицинских наук, профессор, президент российской ассоциации геронтологов и гериатров Владимир Шабалин подливает ложку дегтя в бочку меда. Бывает так — человек выглядит молодо и свежо, но внутренние органы у него изношены.

— Каждый орган у нас стареет по своей программе, со своей скоростью. На внешности это может не сказываться. Часто мы видим, что у человека сердце работает хорошо, а головной мозг начинает сдавать или наоборот, — отметил эксперт.

Моложавый внешний вид не гарантия хорошего здоровья. Чтобы жить долго и активно, нужно не только ухаживать за своей внешностью, но и регулярно посещать врача и… обниматься.