Группа «неспящие»: 5 хитростей, когда не выспался

Далеко не всегда недосып — наш собственный осознанный выбор. Иногда полноценно отдохнуть может помешать даже диодная лампочка на модеме, свет от которой нарушает синтез мелатонина — гормона, регулирующего цикл «сон-бодрствование». Как можно взбодриться без кофе и энергетиков? BeautyHack собрал полезные советы.

Частично симптомы недосыпания похожи на симптомы вирусного заболевания: покраснение белков глаз, головная боль, бледность, вялость, тошнота, снижение жизненного тонуса и энергии. Реакции на внешний раздражитель замедляются, а иногда может наблюдаться повышение температуры тела. Так наш организм сигнализирует о том, что ему не хватает энергии для полноценной работы. Специалисты говорят: лучший выход из положения в данной ситуации — лечь отдохнуть. Если этого сделать не получается, можно прибегнуть к маленьким хитростям, которые помогут взбодриться.

Способ №1: съесть 10 г горького шоколада

О пользе темного шоколада можно говорить много и долго: в нем содержится много антиоксидантов, помогающих бороться со свободными радикалами, регулярное употребление снижает кровяное давление и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но главное, если вы не выспались, он помогает проснуться и чувствовать себя бодрее. Углеводы обеспечат прилив энергии, а входящие в состав жиры помогут дольше оставаться сытым. Бодрящий эффект обеспечивает теобромин — вещество, схожее по составу с кофеином. Оно оказывает возбуждающее действие на сердечную мышцу и нервную систему.

Выбирайте шоколад с большим процентным содержанием какао. Там больше витаминов группы В (сонливость и вялость — первые признаки нехватки витамина), магния, железа и кальция.

Некоторые специалисты рекомендуют съедать 30 г темного шоколада до тренировки. Норма для тех, кто не практикует физических нагрузок, — до 10 г в первой половине дня.

Способ №2: сделать самомассаж

Вы еще не знакомы с акупунктурным массажем? Недосып — прекрасная возможность это сделать. Ликбез: акупункутрный массаж — уникальный метод оздоровления с воздействием на определенные точки, как при иглоукалывании. Он зародился в Древнем Китае, и спустя несколько тысячелетий был позаимствован европейцами.

Главное, знать, куда нажимать! При недостатке сна — это точки вдоль сонной артерии по направлению сверху вниз, впадина между носом и верхней губой, центр затылка и основание черепа. Резко нажмите на точку, подержите палец несколько секунд, а затем уберите.

Много акупунктурных точек, через которые можно воздействовать на внутренние системы и органы, находится на ступнях. Обработайте их мягкой массажной щеткой и сразу почувствуете себя бодрее.

Способ №3: начать день с физических нагрузок

Можно с десятиминутной зарядки. Во-первых, это полезно для метаболизма. Доказано: даже минимальные физические нагрузки после пробуждения ускоряют обмен веществ на 7% — такой эффект сохраняется до 12 часов.

Во-вторых, разогнав кровь и лимфу, вялость и усталость исчезнут без следа. Во время тренировки в кровь выбрасывается адреналин, который точно не даст уснуть. Завершите зарядку контрастным душем — финальный аккорд для бодрости тела и духа.

В течение дня периодически вставайте с места и разминайтесь. Ходите, приседайте, наклоняйтесь, делайте все, что угодно, только не сидите.

Способ № 4: попробовать ароматерапию

Некоторые запахи способны стимулировать нервную систему на активную работу. Например, ароматерапевты рекомендуют держать на рабочем столе саше с цитрусовым ароматом — улучшает работоспособность. В случае с недосыпом помогут эфирные масла розмарина, герани и бергамота.

Смочите платок и вдыхайте запах в течение 30 секунд. Сделайте паузу в 20 секунд, а затем снова повторите процедуру. Кстати, кофе можно принимать не только внутрь. Даже запах этого напитка поможет простимулировать нервную систему на активную деятельность.

Способ № 5: сократить потребление углеводов

Если вы слишком много съели, организму будет нужна дополнительная энергия на переваривание пищи. И, как следствие, спать захочется еще сильнее.

После недосыпа нужно сократить потребление пищи, сделав ставку на некрахмалистые овощи, фрукты, ягоды и легкие белковые омлеты. Пейте больше воды в течение дня! Добавляйте в нее веточку розмарина и немного лимонного сока.