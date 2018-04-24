Как сесть на шпагат: 7 простых упражнений

Растяжка подвздошно-поясничной мышцы

Фото: Кристина Подрезова Исходное положение — выпад. Правую ногу поставьте вперёд до угла в 90 градусов, левая нога на полу. Таз опустите максимально вниз, руками давите на ягодицы. Растягивайте подвздошно-поясничную мышцу левой ноги 30—90 секунд, потом смените ногу.

Растяжка передней части бедра

Фото: Кристина Подрезова Исходное положение — выпад, левая пятка направлена к ягодице. Таз опускайте вниз и растягивайте переднюю часть бедра левой ноги 30—90 секунд, потом смените ногу.

Растяжка мышц задней поверхности бедра

Фото: Кристина Подрезова Исходное положение — выпад. Разогните впереди стоящую ногу в коленном суставе и растягивайте мышцы задней поверхности бедра 30—90 секунд, потом смените ногу.

Растяжка ягодицы

Фото: Кристина Подрезова Исходное положение: садитесь на правую ногу, пятку направьте к ягодице, таз находится чётко по середине. Левое колено направлено к полу. Тяните правую ягодицу 30—90 секунд, потом смените ногу.

Растяжка мышц задней поверхности бедра и мышц голени

Фото: Кристина Подрезова Исходное положение: садитесь на коврик, ноги вместе, колени прямые. Наклоните корпус вперёд, живот стремится к бёдрам. Тяните мышцы задней поверхности бедра 30—90 секунд.

Раскрытие таза

Фото: Кристина Подрезова Исходное положение: бабочка — стопы вместе, колени врозь. Пятки находятся ближе к ягодицам. Руками давите на внутреннюю поверхность бёдер, больше раскрывая таз. Тянитесь так 30—90 секунд.

Растяжка внутренней поверхности бедра

Фото: Кристина Подрезова Исходное положение — ноги на ширине коврика, корпус наклоните вперёд до параллели с полом. Вес тела остаётся на ногах. Растягивайте внутреннюю поверхность бёдер 30—90 секунд.

Эти и другие упражнения входят в программу «Всем шпагат!» в фитнес-студии Five Concept Fitness. Благодарим студию за помощь в организации съёмки. Статьи по теме 9 упражнений, которые помогут сесть на шпагат 4 упражнения на растяжку, с которых стоит начинать свой день 8 упражнений на растяжку, которые сделают вас гибкой и пластичной 10 упражнений на растяжку, которые надо всегда делать после тренировки

Запись «Как сесть на шпагат: 7 простых упражнений» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.