Сбросить десяток лет. ТОП-10 вопросов о молодости кожи

Остановите поезд, я сойду — так и хочется сказать возрасту. Уникальных дам, которым удаётся в свои 50 выглядеть на 30, немного. Все пытаются выведать у них тайну сохранения молодости. Косметолог Елена Кулагина рассказала «АиФ-Прикамье», когда нужно начинать антивозрастной уход и как дольше сохранять кожу молодой, ровной и красивой.

Когда стоит начинать антивозрастной уход?

Как известно, кожа стареет с 25 лет, поэтому первые антивозрастные процедуры можно проводить именно с этого возраста. Однако нужно понимать, что у каждого человека есть свои особенности, поэтому всегда нужно советоваться с косметологом, который подберёт вам тот уход, необходимый именно вам. Обычно в этом возрасте мы рекомендуем курс мезотерапии (курс, направленный на устранение и профилактику первых признаков старения, — Ред.), чтобы подпитать кожу. Организм получит необходимые микроэлементы, витамины, аминокислоты. На этом этапе большего не нужно. Так называемые «уколы красоты» делать рано, так как организм хорошо вырабатывает собственную галуроновую кислоту. Если мы будем в 25-28 лет поставлять в кожу большие её дозы, то это может нанести коже вред.

С какого возраста можно ставить «уколы красоты»?

Примерно с 28-30 лет. Делать это нужно не только с целью коррекции возрастных изменений, которые начинаются как раз в этом возрасте. Главное на этом этапе –профилактика, потому что бороться с тем, что есть уже, сложнее. Препараты и курс подбирает врач-косметолог с учётом индивидуальных особенностей, типа кожи, морфотипа старения. Важно помнить, что у этой процедуры есть противопоказания. Самые распространённые из них: индивидуальная непереносимость препарата, общие воспалительные заболевания, герпес в активной фазе, аутоиммунные и онкологические заболевания, боязнь инъекций.

Эффективны ли кремы с гиалуроновой кислотой?

Общих рекомендаций нет, также как и волшебного компонента. Косметику подбирают с учётом типа кожи, возраста, времени года, наличия или отсутствия аллергии.

Часто на прилавках можно увидеть кремы, производители которых уверяют, что их продукция разгладит морщинки и кожа будет выглядеть, как у ребёнка. На самом деле, это не более, чем маркетинговый ход. Некоторые фирмы, продающие косметику, даже пользуются таким приёмом: приглашают женщин на презентации, во время которых намазывают кремом одну часть лица. И кожа действительно магически разглаживается. Однако эффект от таких кремов кратковременный. Они выполняют исключительно эстетическую функцию за счёт разбухания белка кератина в поверхностных слоях кожи. Галуроновая кислота в кремах и сыворотках не омолаживает кожу, не стимулирует деление клеток дермы и выработку коллагена.

Как доставить гиалуроновую кислоту в кожу?

Кожа состоит из двух слоёв: эпидермиса — мёртвых клеточек на поверхности кожи — и живого слоя — дермы. Организм — это совершенная система и эпидермис пропустит сквозь себя далеко не всё. Поэтому, чтобы омолодить кожу, нужно чтобы активные вещества проникли на глубину 3-4 мм. Только гиалуроновая кислота, доставленная в дерму при помощи инъекций, может улучшать метаболические процессы, ускорять деление клеток, увеличивать объём межклеточного пространства, что замедляет дегенеративные процессы в коже. Лицо молодеет, кожа приобретает здоровы вид, пигментация исчезает, кожа становится упругой, плотной, эластичной. Курсы инъекций имеет не только эстетический эффект, но и лечебно-профилактический, действительно отодвигая старение кожи, а не создавая временный эффект.

Правда ли что ботокс лишает лицо мимики?

Эстетические инъекции ботулотоксина чаще всего делают в межбровье, на лбу, возле наружных углов глаза, на спинке носа. Мышцы этих зон меньше всего участвуют в мимике, поэтому нет эффекта амимичного лица. Живая мимика сохраняется, как и все метаболические процессы. Главное — делать корректировку возрастных изменений так, чтобы было незаметно. Поэтому такие препараты как ботокс и диспорт ставят в верхнюю треть лица. Срок их действия — полгода.

Поможет ли гимнастика для лица победить морщины?

У меня есть большие сомнения в эффективности этой методики и вот почему. Морщины образуются в результате сокращения мышц. Наше лицо устроено так, что его мышцы соединены с кожей. Именно поэтому у нас есть живая мимика. Мышцы сокращаются, кожа сдвигается, образуются морщины. Массаж — это полезно, а вот гимнастика — большой вопрос.

Станет ли кожа лучше, если пить много воды?

Довольно долго считалось, что чем больше пьёшь воды — тем лучше. И многие давились, но пили по два литра воды в день. Сейчас от этой теории уже отходят и я считаю это правильным. Лично моё мнение — надо прислушиваться к своему организму. Заставлять себя пить, если не хочется, не надо. Серьёзного влияния на состояние вашей кожи количество выпиваемой вами жидкости, не окажет. Пить воду, конечно, нужно. Но в меру и без фанатизма.

Как избавиться от «чёрных точек»?

От открытых комедонов эффективнее всего избавляет чистка лица в салоне. Она включает очищение, энзимный механический пилинг, поверхностный кислотный пилинг, дезинкрустацию (метод аппаратной косметологии, — Ред.), удаление кожного сала и комедонов, успокаивающую маску, крем, массаж.

Если нет возможности ходить в салон, то можно очистить лицо и дома. Для этого необходимо сначала 10 минут распарить лицо над кастрюлей с горячей водой, либо над аппаратом «Ромашка», затем с помощью стерильной марли удалить комедоны, а потом нанести глину (самую обычную — белую). Как только она застыла — её смыть. Как это работает? Глина проникает в выходы сальных протоков и, когда мы её смываем, она всё убирает. Такую же чистку можно провести и после посещения бани. Только нужно убедиться, что на коже нет воспалений.

Сейчас в Интернете можно увидеть рецепты избавления от «чёрных точек» с помощью зубной пасты. Это, во-первых, не избавит от комедонов, а во-вторых может вызвать дерматит, который ухудшит внешний вид кожи и потом потребует лечения у дерматолога.

Можно ли сузить расширенные поры?

Нельзя. Но можно улучшить состояние кожи, применив курсы пилингов, лазерную шлифовку, дермобразию (глубокая шлифовка, — Ред.). Также необходимо использовать в домашнем уходе косметические средства, в состав которых входят матирующие ингредиенты, светоотражающие частицы, а также кремы и сыворотки, содержащие влагоудерживающие вещества: коллаген, гиалуроновая кислота. Благодаря принятым мерам, мы можем выровнять рельеф кожи, но сузить поры нереально. Поэтому, когда производитель говорит, что его кремы или маски могут это сделать, он лукавит. Какие поры есть, такими и останутся.

Как часто нужно проводить чистку лица?

Чтобы это понять, нужно проконсультироваться у специалиста, который определит ваш тип кожи и ваши особенности. При сухой коже чистку лица можно проводить и раз в полгода, при повышенной жирности — чаще. Но усердствовать в этом не рекомендую. Слишком частые чистки могут навредить.