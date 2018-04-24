Как побороть эмоциональное переедание

Для тех, кто на эмоциях съедает больше, чем рассчитывал, — еда уже не просто еда. Это способ восстановиться, побороть негативные чувства и испытать счастье от того, что ты ешь. Увы, эмоциональное переедание приводит ко множеству заболеваний и серьезно влияет на психическое здоровье. Если ты хочешь прекратить поглощать все, что лежит в холодильнике за раз, попробуй несколько простых методик.

1. Разреши себе испытывать чувства

Грусть, горе, разбитость, беспокойство — чем бы это ни было, позволь себе почувствовать свои эмоции. Таким образом, ты будешь постепенно учиться справляться со своими эмоциями и проблемами, из-за которых они вызваны, и перестанешь полагаться на еду, чтобы ощутить себя лучше. Не убеждай себя в том, что все в порядке, и не блокируй свои ощущения. Если ты будешь притворяться кем-то другим, никогда не станешь собой, и чем больше ты отрицаешь существование проблемы, тем больше стресса ты продолжаешь испытывать.

2. Подумай, действительно ли ты голодна

Если ты испытываешь голод и безумно хочешь есть, сделай тест на брокколи. Представь себе зеленые овощи и спроси себя, действительно ли ты голодна. Если ответ положительный, ты можешь позволить себе небольшой обед. Если нет, то ты просто жаждешь лишних калорий, чтобы заесть стресс.

3. Ищи триггеры

У тех, кто подвержен эмоциональному перееданию, всегда существуют некие триггеры, которые и приводят к жажде сладкого или соленых закусок. Пищи в дневник о том, что происходит в течение дня, чтобы выявить подобные рычаги. Например, тебе нужна еда, когда ты смотришь кино, работаешь после того, как рассталась с партнером, скучаешь или если у тебя был плохой день. Когда ты пропишешь, что же приводит тебя к неумеренному потреблению, это поможет тебе осознанно перестать реагировать подобным образом.

4. Составляй меню

Планируй еду на следующий день, ведь любая цель так и останется желанием, пока не будет записана на бумаге. Как только ты оформишь свое меню, оно укоренится в твоей голове, и ты будешь придерживаться плана с большей вероятностью. Да, это может занять не один день, чтобы привыкнуть, но любой путь начинается с небольших шагов. Когда составляешь план, уделяй внимание тому, какими должны быть порции, и сколько в них содержится калорий. Это будет твоим аргументом, если тебе захочется дополнительной еды, — эй, это тело получило достаточно энергии на сегодня!

5. Тщательнее выбирай продукты

Закупайся продуктами, которые будут действительно полезны для организма, — овощами, фруктами, здоровыми жирами, протеинами, специями и молочными продуктами. Не покупай фаст-фудные продукты, и чем реже ты будешь натыкаться в собственном доме на различный джанк, тем меньше тебе будет хотеться его. Поскольку у тебя уже есть привычка употреблять не самую здоровую еду, тебе будет сложно просто игнорировать тягу к вредным продуктам. Вместо обычного шоколада приобрети несколько упаковок горького, храни в холодильнике замороженные ягоды, орехи и простую хрустящую морковь.

6. Следи за балансом воды

Ты можешь испытывать голод даже в ситуациях, когда на самом деле твой организм обезвожен. В следующий раз, когда ты почувствуешь, что хочешь еще еды, а время обеда еще не настало, — сделай несколько глотков воды. Пользуйся специальными приложениями на смартфон, которые будут напоминать о том, что норма за сегодняшний день все еще не выпита.

7. Ешь медленнее

Тщательно пережевывай свою еду. Используй небольшие тарелки, наслаждайся ароматами и прочувствуй текстуру продуктов. Когда ты начнешь есть медленнее и перестанешь отвлекаться на чтение или просмотр сериала, ты гораздо быстрее почувствуешь себя насыщенней и не будешь долго испытывать чувство голода.

8. Регулярно тренируйся

Любые упражнения важны, когда речь идет об эмоциональном переедании, — они помогают использовать накопленный жир и переизбыток калорий в качестве полезной энергии. Если ты чувствуешь себя подавленной, вместо того чтобы покупать мороженое, устрой себе прогулку или даже посети открытое занятие в фитнес-центре.