Правила безопасности в солярии

Посещение солярия — процедура, требующая подготовки. Нужно помнить, что минимум за два дня до сеанса не рекомендуется делать эпиляцию, пилинг или скрабирование кожи. Это может привести к ожогам, неравномерному загару или вызвать пигментацию.

Нельзя посещать солярий беременным женщинам, несовершеннолетним, людям с очень светлой быстро сгорающей кожей, пациентам с хроническими болезнями в стадии обострения, тем, у кого есть кожные заболевания, а также множество родинок, всем, кто принимает антибиотики, гормональные или другие препараты, усиливающие чувствительность к ультрафиолету.

Перед тем как пойти загорать, за час-полтора нужно принять душ без мыла; снять с лица косметику. Многие пренебрегают простыми правилами, но им должны следовать как мужчины, так и женщины: волосы во время загара должны быть защищены специальной шапочкой или косынкой, иначе они выгорят, высохнут и станут ломкими. Обязательно надевать специальные очки, так как тонкая кожа век не может до конца защитить глаза от ультрафиолета. Необходима защита груди: можно воспользоваться специальными наклейками или простыми ватными дисками.

Также нужно помнить, что после посещения солярия не рекомендуется пользоваться духами или туалетной водой и аромамаслами.

Наталия Гайдаш, дерматолог, дерматоонколог:

— Как врач, чья работа — как можно дольше сохранять молодость кожи, скажу, что и обычный загар, и загар в солярии полезны для здоровья, только если человек загорает умеренно. Кожа ни в коем случае не должна обгорать. Загар должен чуть-чуть золотить кожу, вы не должны выглядеть аборигеном Африки. Особенно это вредно тем, кто от природы светлокож и светлоглаз, имеет светлые или рыжие волосы. Стандартный сеанс в солярии — пять минут. В первый раз достаточно двух-трех минут. Постепенно время можно увеличивать. Но находиться в солярии больше десяти минут не рекомендуется. Если вы используете средства для загара в солярии, то время сеанса нужно сократить. В состав таких лосьонов, эмульсий и кремов входят вещества, усиливающие восприимчивость кожи к ультрафиолету. Поклонника загара и завсегдатая солярия легко узнать — кожа у таких людей стареет раньше, становясь морщинистой и сухой, чаще покрывается пигментными пятнами, кератомами, расширяются сосуды. Все это — проявление фотостарения. Наши соскучившиеся по солнцу люди хотят загореть так, чтобы было заметно. И это большая ошибка. Ультрафиолетовое излучение — один из факторов риска развития меланомы, самого агрессивного рака кожи, который занимает первое место по смертности. Защититься от него можно, только избегая солнечных ожогов, оберегая кожу от чрезмерного загара и регулярно приходя на профилактический осмотр к дерматоонкологу.