Ещё
Что произойдет, если перестать мыться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что произойдет, если перестать мыться 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Кто-то любит бодрящий душ по утрам, кому-то нравится нежиться в расслабляющей ванне по вечерам, а некоторые предпочитают и то, и другое. Сначала вы очищаете кожу, а затем ухаживаете за кожей, используя увлажняющие или питательные средства.
Что произойдет с телом, если перестать принимать душ? На самом деле это не проходит для организма бесследно. И вот к каким переменам нужно быть готовым.

Опасные бактерии

К роговому слою кожи прилипает пот и частицы пыли, и все это является пищей для гнилостных бактерий, которые также выделяют неприятный запах. Поэтому важно не пренебрегать мочалкой и отшелушивающими средствами.
Конечно, на поверхности кожи обитают и полезные человеку бактерии, но они не видны невооруженным глазом и не выделяют неприятный запах.

Запах в неожиданных местах

Как только человек прекращает принимать душ, новые запахи начинают появляться в самых неожиданных местах. Особенно у людей, которые занимаются спортом и тяжелым физическим трудом.
В зоне риска участки под грудью, подмышками, локтевые сгибы, пах и между пальцами ног. Здесь чаще всего возникает грибковая инфекция.

Кожный зуд, сухость и прыщи

Кожа начнет сохнуть, отслаиваться хлопьями и чесаться. В таком состоянии ее легко травмировать, а любые раны и порезы на сухой коже заживают гораздо дольше. Здесь могут помочь лосьоны и кремы, но они не устранят причины. Также возрастает риск появления акне на лице, груди и спине.
Принимать душ или нет — личное дело каждого. Но лучше знать о возможных последствиях, прежде чем решиться на такой шаг.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шнуров: откровения о жене и сексе1
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой166
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали3
Боня пожаловалась на «черную полосу» в жизни16
7 женских фантазий о сексе6
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
05:03
Мифы, в которые пора перестать верить
Психология
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение