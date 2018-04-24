Что такое mommy makeover или зачем нужна пластика молодым мамам

Беременность — важнейшее событие в жизни женщины. Но часто радость материнства омрачается теми изменениями, которые претерпевает тело женщины в связи с беременностью и кормлением грудью. Система «mommy makeover», известная на Западе уже более 20 лет, помогает буквально повернуть время вспять и вернуть женщине те формы и объемы, которые были у нее до рождения детей.

Надо признать очевидное: только диеты и физической активности бывает недостаточно для того, чтобы вновь обрести идеальное тело после родов. Как бы женщина ни старалась и ни ухаживала за собой до и во время беременности, изменения бывают настолько существенными, что устранить их можно только методами пластической хирургии. Особенно это касается изменений в области живота, а также объема и формы груди.

В комплекс процедур системы «mommy makeover» входит пластика живота, увеличение или подтяжка груди, липосакция, интимная пластика (пластика малых половых губ, вагинальная пластика). Абдоминопластика позволяет удалить лишнюю кожу и жир в области живота, подтянуть брюшные мышцы, вернуть пупок в нормальное положение. В зависимости от того, сохранила ли грудь объем после окончания лактации или нет, может быть выполнена либо подтяжка груди, либо увеличение груди, либо и то, и другое. В том случае, если грудь после окончания лактации остается слишком большой, может быть выполнена операция по уменьшению груди.

Наибольшие жировые отложения после беременности и родов остаются в области талии и бедер. Липосакция позволяет избавиться от них, а также удалить лишний жир при необходимости из области коленей, рук, шеи и т. д.

Необходимость выполнения той или иной процедуры, объем вмешательства уточняются пластическим хирургом во время очной консультации и с учетом пожеланий клиентки. Одновременно определяется и тактика проведения операций, рассматривается возможность совмещения нескольких процедур в одной операции (например, пластика груди и живота). Это сокращает время, необходимое на полное восстановление, и позволяет быстрее вернуться к привычному образу жизни.

Кому показан комплекс процедур «mommy makeover»? В первую очередь тем женщинам, которые больше не планируют рожать детей и уже завершили кормление грудью. Важно нормализовать свой вес — для того, чтобы процедуры дали максимально долгосрочный эффект, женщина должна иметь оптимальный или близкий к оптимальному вес.

Период восстановления после процедур «mommy makeover» может занять от одной до трех недель, в зависимости от количества проведенных операций и объема вмешательства. Это то время, когда женщине придется не только строго следовать рекомендациям врача, носить специальное белье, бандажи и т. д., но и соблюдать щадящий режим — больше отдыхать, отказаться от физических нагрузок. Не стоит опасаться того, что после операций останутся заметные шрамы или большие рубцы. Современные технологии проведения пластических операций позволяют сделать их минимальными, располагать в малозаметных местах. Первые результаты «mommy makeover» можно будет оценить уже через три-четыре месяца после операций. Окончательный результат формируется в срок от полугода до года.

Комплекс «mommy makeover» подходит не только тем женщинам, которые хотят восстановить красоту своего тела после беременностей и родов, но и тем, у кого произошла значительная потеря веса и есть выраженный избыток кожи.