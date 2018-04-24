Идеальный вечерний уход за кожей — какой он?

Рассказываем про правила ухода для лица перед сном и лучшие средства, которые помогут вам в этом.

Вечерний уход — один из самых важных бьюти-ритуалов каждой девушки, ведь именно ночью наша кожа отдыхает, восстанавливается и заряжается здоровьем и энергией на следующий день. И наша задача — максимально помочь ей в этом, смывая макияж, увлажняя и поддерживая питательными веществами.

В этом нам помогут два новых средства Chanel — увлажняющий лосьон и ночная маска. Оба средства обогащены экстрактами камелии в формате микросфер — таким образом природные молекулы находятся под защитой капель, и текстура средств по-настоящему вас удивит. Легкость и невесомость удивительным образом сочетаются с активными ингредиентами, которые напитывают вашу кожу изнутри. Что особенно ценно, эффект сохраняется не только до утра.

Редактор BeautyHack Дарья Сизова протестировала новинки и поделилась своими впечатлениями.

Увлажняющий лосьон-эссенция для лица с микросферами камелии Hydra Beauty Micro Liquid Essence

Моей сухой и чувствительной коже средство очень подошло. У него легкая текстура, оно не оставляет на коже липкости и моментально впитывается. Сразу после нанесения было ощущение, что кожа «взбодрилась», как будто я умылась холодной родниковой водой. Но я совсем не заметила стянутости — экстракт камелии напитал кожу и оставил очень комфортные ощущения. После лосьона мне не хотелось наносить крем, и я пропустила этот шаг. А утром проснулась с гладкой и бархатной кожей. Чудеса!

Ночная маска для увлажнения и обогащения кожи кислородом с экстрактом камелии Hydra Beauty Masque De Nuit Au Camelia

Признаюсь честно, я — лентяйка. Поэтому люблю средства, которые работают, когда я отдыхаю. Эта маска смогла заменить мне не только ночной крем, но и некоторые салонные процедуры — после использования вижу, как с кожи, прямо на глазах, пропадают следы стресса и усталости. Все дело в экстракте камелии (кстати, его концентрация в этой маске самая высокая во всей линейке средств!), который вместе с цинком, медью и магнием помогает коже восстановить механизм насыщения кислородом. Поэтому тусклый цвет лица исчезает, а кожа становится свежей и здоровой. У маски очень легкая кремовая текстура с приятным запахом. Наношу средство на все лицо тонким слоем, не забывая про шею. Ложусь спать и утром наслаждаюсь свои отражением в зеркале — кожа становится сияющей и упругой!