Урчит живот: когда следует волноваться?

СодержаниеГолод и перееданиеПроглоченный воздухГазы в желудочно-кишечном трактеПродукты питания, содержащие FODMAPsГазированные напиткиБолезни

Громкие звуки из глубин живота, так некстати перебивающие интеллектуальную беседу «о высоком» или нарушающие тишину библиотечного зала — не что иное как воздух или газы, образующиеся в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и перемещающиеся по кишечнику в результате его перистальтики.

Спектр звуков, издаваемых животом, весьма обширен. Он булькает, бурлит, урчит, рычит… Он может это делать по утрам и вечерам, ночью или независимо от времени суток; до еды, после или безотносительно наличия в желудке пищи. Живот может бурлить редко и скромно, и такое урчание чаще всего является намеком организма на то, что надо бы поесть. Но он может урчать громко и часто — и в некоторых случаях это повод посетить гастроэнтеролога, чтобы выяснить причину аномальных звуковых эффектов.

MedAboutMe выяснял причины «разговорчивости» желудочно-кишечного тракта.

Голод и переедание

Самое простое объяснение урчания живота — голод. Врачи говорят о мигрирующем моторном комплексе — активности желудка и тонкой кишки в период покоя ЖКТ, когда еды не поступало на протяжении нескольких часов. Рецепторы стенок желудка вырабатывают импульсы, запускающие волны сокращений, проходящие по пищеварительному тракту. Таким образом собираются последствия пищеварительного процесса — остатки еды, бактерий, пищеварительных жидкостей, слизи. Урчание голодного желудка — это и есть звуки перемещаемых по ЖКТ масс.

Если после нескольких «голодных» часов съесть сразу много тяжелой, да еще и жирной пищи, урчание обеспечено. Слишком большой объем химуса (пищевого комка) требует повышенной активности кишечника. А усиленная перистальтика, которая требуется для измельчения пищи, озвучивается привычным бурчанием. Кроме того, переваривание жирной пищи происходит при помощи бактерий, а при избыточном ее количестве возрастает и объем побочно произведенных газов.

Проглоченный воздух

Во время еды небольшое количество воздуха попадает в желудочно-кишечный тракт — и это нормально. Объем проглоченного воздуха увеличивается, если человек торопится, спешит, глотает на ходу, а также при повышенном слюноотделении. Последнее нередко наблюдается при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, при тошноте различного происхождения и даже из-за плохо подогнанных зубных протезов. Также воздух вне еды часто заглатывают люди тревожные, находящиеся в состоянии стресса. Лишний воздух выходит путем отрыжки или становится источником бурления в животе.

Жевательная резинка тоже способствует попаданию воздуха в желудок, кроме того, она активизирует процессы выработки желудочного сока. Если его не израсходовать на пищу, то может развиться расстройство ЖКТ.

Факт!

Даже если живот не урчит, это не значит, что внутри тишь да гладь. Перистальтика никогда не прекращается, работа желудочно-кишечного тракта не замирает ни на секунду. Если взять стетоскоп и приложить его к животу, можно услышать все то же бурчание, бурление и прочие «голоса желудка».

Газы в желудочно-кишечном тракте

Из пищевода еда попадает в желудок. Там происходит ее обработка ферментом пепсином, который образуется исключительно в кислой среде. Для создания рабочих условий для пепсина вырабатывается соляная кислота. После того, как пищевой комок (химус) пройдет обработку в желудке, лишняя кислота должна быть нейтрализована перед тем, как пища отправится дальше, в кишечник, где среда щелочная.

Если у человека повышена выработка соляной кислоты, то полностью нейтрализовать ее не получается. И тогда в зоне перехода в результате химических реакций образуется углекислый газ СО2, который и вызывает бурление в животе.

Вверху или внизу?

Если газы гуляют по желудку или двенадцатиперстной кишке, то ощущение бурления в животе будет ярко выражено в верхней части живота, правее или левее.

Если же, по ощущениям, бурлит в нижней части живота, скорее всего, это происходит в тонком кишечнике или в сигмовидной кишке — той части ЖКТ, что находится перед прямой кишкой.

Другой источник кишечных газов — бактерии, обитающие в кишечнике. По расчетам ученых, в двенадцатиперстной кишке после одного приема пищи может скапливаться до 4 л СО2. И при пониженной кислотности живот тоже будет урчать. Соляная кислота в желудке уничтожает потенциально опасные микроорганизмы в пище, по сути, обеззараживает еду. Если кислотность понижена, у многих бактерий и грибков появляется шанс пережить прохождение через желудок, они начинают активно размножаться, что приводит к нарушению баланса микрофлоры ЖКТ и производству лишних объемов газов через несколько часов после поедания пищи.

Лежа или стоя?

Если живот урчит исключительно, когда его обладатель лежит, с высокой долей вероятности нарушен отток желчи, что приводит к перебоям в пищеварительном процессе. Если же живот шумит в положении сидя или стоя, требуется полноценное обследование и проведение анализов для определения причины.

Продукты питания, содержащие FODMAPs

FODMAPs (Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides and Polyols) — этот акроним из английских букв, несмотря на свое пугающее название, означает всего лишь «короткоцепочечные углеводы». То есть, это моносахара (галактоза, фруктоза и др.), дисахариды (мальтоза и лактоза), олигосахариды, а также сахароспирты (полиолы). Подсластители (ксилит, сорбит, манит) тоже относятся к FODMAPs. Сами по себе они плохо адсорбируются через стенки кишечника, но их перерабатывают бактерии, в результате чего образуются побочные продукты в виде газов.

А это значит, что даже у здорового человека с «породистой микрофлорой» слишком большие объемы сладостей, а также фруктов и прочих подобных продуктов питания, будут вызывать повышенное газообразование и бурление в животе.

Кроме того, чрезмерное количество поедаемого сладкого — вне зависимости от того, идет ли речь о сахаре или о подсластителях — может приводить к нарушению баланса микрофлоры. А этот процесс, как было сказано выше, активизирует размножение, например, дрожжеподобных грибков, что также вызывает избыточное газообразование.

Газированные напитки

Пиво, безалкогольные и алкогольные газированные напитки тоже могут стать причиной бурчания в животе, причем сразу по двум причинам:

Они содержат углекислый газ. Сладкие газировки содержат FODMAPs, а пиво — ферментированные углеводы, которые тоже вызывают газообразование. Болезни

Существуют различные патологии, при которых урчание живота обеспечено.

Заболевания нервной системы, расстройства психики

У тревожных людей, у тех, кто находится в постоянном состоянии стресса, при сильном волнении повышается выработка желудочного сока. При этом может нарушаться перистальтика — кишечник становится либо гиперактивным, либо, напротив, гипоактивным, тонус гладкомышечной мускулатуры, из которой «сделаны» его стенки — падает. В результате развиваются такие состояния как синдром раздраженного кишечника, спазмы стенок кишечника и нарушения перистальтики.

Острые и хронические болезни ЖКТ К болезням, при которых может бурчать в животе, относятся гастрит, панкреатит, холецистит, перегиб желчного пузыря, гепатит, дискинезия желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь и др.

Нарушение баланса микрофлоры Пищевая аллергия Ферментативная недостаточность (нехватка фермента лактазы, например), целиакия и др. Выводы Урчание в животе является вариантом нормы, если оно происходит на голодный желудок или при употреблении определенных продуктов и напитков. Но если урчание в животе происходит постоянно или сочетается с болезненными спазмами, диареей, тошнотой, лихорадкой — следует обратиться к гастроэнтерологу для обследования. Вполне вероятно, что речь идет о каком-то заболевании. Пройдите тестВаш персональный IQ здоровьяПройдите этот тест и узнайте, во сколько баллов — по десятибалльной шкале — можно оценить состояние вашего здоровья.