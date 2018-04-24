6 неочевидных причин чаше заниматься сексом

Секс полезен для здоровья

Секс улучшает сон, помогает прокачать мышцы и уменьшает риск инфаркта. Пропустили тренировку в спортзале — займитесь сексом: если не будете лениться, получите практически тот же результат. И никакого целлюлита, кстати!

Секс улучшает состояние кожи

Да-да, люди, которые регулярно занимаются сексом, лучше выглядят! Ученые связывают это с тем, что секс заставляет кровь циркулировать быстрее, в результате чего кожа получает больше кислорода и выглядит сияющей. К тому же, секс выравнивает гормональный фон и предотвращает появление акне и прочих неприятностей.

Секс поднимает самооценку

Быть желанной — это прекрасно. Если вы каждый видите блеск в глазах мужчины, то начинаете чувствовать себя супер-звездой и секс-бомбой в одном лице. Партнеру хорошо, вам хорошо… Все отлично!

Секс делает месячные менее болезненными

Все женщины только об этом и мечтают, серьезно! Ученые доказали, что у тех представительниц прекрасного пола, которые регулярно занимаются сексом, месячные менее обильные и практически безболезненные. А еще длятся меньше! Вам нужны еще какие-то аргументы, чтобы заняться сексом прямо сейчас?!

Секс помогает расслабиться

Наше тело воспринимает занятия сексом как вид медитации. В процессе мы становимся более расслабленными и чувствуем себя совершенно счастливыми. Эндофрины вырабатываются, настроение улучшается: вот такая вот таблетка для счастья — никаких химических добавок.

Оргазм делает нас умнее!

Вот так новость. Дело в том, что во время оргазма к нашему мозгу приливает кровь, обеспечивая его щедрой дозой кислорода. Причем, эффект распространяется на весь мозг, а не только на его отдельные части. В общем, тотальное покрытие.