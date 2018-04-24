Как привести себя в форму к лету

Татьяна Ланская, журналист, преподаватель хатха-йоги Facebook Instagram

Помните комичное интервью 2015 года со знаменитым российским наездником Александром Нечаевым , в котором, как у М. Ю. Лермонтова, «смешались в кучу кони, люди…», а точнее неподражаемый интервьюер и не менее талантливый интервьюируемый? Не помните?! Так вот, Нечаев повторил вопрос корреспондента с утвердительной интонацией: «С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался».

Фрагмент разлетелся по Сети, и все хохотали дольше, чем обычно живет хорошая шутка, пока не превратится, выражаясь интернет-сленгом, в «баян».

Это я все к чему? К тому, что и у меня есть тактика, как привести себя в форму к лету. Простая, понятная, легко усваиваемая. А до него, родимого, нещадно тают дни…

План рассчитан на месяц — срок, когда возможно увидеть в отражении в зеркале изменения. Понравится — продолжайте. Придерживаясь его, вполне реально подтянуться к сезону бикини. Долго рекомендую не размышлять, просто приступайте к выполнению, закусив удила.

Пашем, простите за прямолинейность, в системе ДЕЛАТЬ/ПИТАТЬСЯ. И главное — не испытываем никакого стресса по этому поводу. Помните: даже самая хромая лошадь когда-нибудь доплетется до финиша и получит в награду хотя бы морковку.

Итак:

Топим жир

Здесь все предельно просто. Любое терпимое для вас кардио после качественной разминки. Будь то бег на месте, на местности, прыжки на скакалке, велосипед или эллипс. Рассчитывайте на 10–15 минут 3–4 раза в неделю. По питанию: ватрушки и крендельки отложите до сентября, если планируете щегольнуть упругими частями тела еще и в бархатный сезон. Добавьте в рацион овощи на пару, нежирное мясо или рыбу, снизьте потребление соли. Чистой питьевой воде и напиткам без сахара — уверенное «да»! Нелишними будут разовая детокс-программа на соках, если позволяет состояние ЖКТ, и отказ от рафинированных масел. Отдавайте предпочтение виноградному, льняному, кокосовому. Сливочное на хлебцы — по великим праздникам.

Отжимания

Порой все так переживают за низ, что игнорируют верх. А напрасно. Подтянутый трицепс, оформленные мышцы рук — это невероятно красиво. И мужчины таких женщин на пляже не пропускают… Выполняем классический широкий хват. Если совсем сложно, колени ставим на пол. Живот подтянут, держим его в тонусе. И вперед. Три подхода по 10 раз.

Сводим лопатки

Мое любимое и очень эффективное упражнение. Раскрывает грудную клетку, улучшает осанку. Локти параллельно полу, ладони и локти сведены. Плечи опущены. Разводим руки на выдохе, сводим лопатки, как бы зажимая между ними карандаш. Один подход, или 30 раз.

Сотня

Что может быть проще, чем выполнить базовые приседания сто раз? Верно! Выполните их сто раз. Стопы на ширине таза или чуть шире. Колени не заводим за края стоп. Таз отводим назад, пробуя присесть на импровизированный стул. С выдохом вырастаем вверх. Если эта цифра наводит на вас ужас и заставляет стыть в жилах кровь, первую неделю начинайте с 30 приседаний, каждый день добавляя по 5.

О питании японских борцов слагают легенды. В их режиме присутствуют 20 000 калорий в день, тогда как обычный человек потребляет не более 3500, обильные обеды и ужины и непременно сладкий послеобеденный сон. Подобная диета не для бикини, а вот сама техника приседаний хороша. Она предполагает широкую постановку ног и носки, развернутые наружу. Спину держим прямой, макушка стремится вверх. Приседания чем-то похожи на плие. И великолепно тренируют проблемные внутренние поверхности бедер и ягодицы. Три подхода по 30 раз, и будет вам счастье.

Пресс

Делать себе красивый плоский живот — сплошная радость. Ни о каких кубиках речь не идет, просто приводим в тонус то, чем наградила природа и зимние томные вечера. Поначалу может быть сложно, но потом, измерив обхват талии, втянетесь. Упражнение «Скалолаз» как нельзя лучше тренирует выносливость и формирует кор — мышцы корпуса. Ладони под плечами. Колени подтянуты, пятками толкаемся назад, таз подкручен, живот в тонусе. Засекаем минуту на секундомере и бодро подтягиваем согнутые в коленях ноги к животу. Важно не раскачивать тело и соблюдать темп. Шея длинная, дышим носом.

Подобная программа займет около часа. Она не требует дополнительного оборудования, наматывания кругов в поисках парковки у фитнес-клуба или компании — необходим только ваш настрой на сезон бикини и желание завтра стать лучше, чем вчера!