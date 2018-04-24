Как 3D-принтеры для печати продуктов помогут соблюдать здоровую диету

Учёные из Женского университета Ихва (Южная Корея) создали 3D-принтер, печатающий продукты с заданным содержанием питательных веществ и заранее определёнными вкусовыми свойствами. Автор разработки Джин-Гю Ли представил 24 апреля 2018 года своё изобретение на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии в Сан-Диего. О перспективе использования «умной» еды — в материале RT.

От 3D-продукта до 3D-кухни

Южнокорейские учёные из Женского университета Ихва разработали 3D-принтер, превращающий порошкообразные ингредиенты в полноценные продукты питания с заданным содержанием питательных веществ и заранее определёнными вкусовыми свойствами.

Основные питательные вещества (например, углеводы и белки) измельчаются в порошок при температуре -100°C. Затем получившееся сырьё нагревается и превращается в пористую плёнку. После этого из нескольких слоёв плёнок создаётся трёхмерный продукт. Уникальность разработки заключается в том, что совмещая плёнки с различным содержанием белков, углеводов, микроэлементов и витаминов можно получить продукт, насыщенный питательными веществами в необходимой пропорции. Кроме того, можно экспериментировать с вкусовой палитрой продукта, совмещая, например, порошкообразные грушу и яблоко.

«Мы считаем, что однажды любой человек сможет приобрести картриджи, содержащие порошкообразные аналоги различных ингредиентов, которые можно «собрать» вместе при помощи трёхмерной печати и приготовить «блюдо» в соответствии с индивидуальными потребностями и предпочтениями», — сообщил автор разработки исследователь из Женского университета Ихва Джин-Гю Ли.

Сбалансированная диета

Новая технология, как считают разработчики, значительно сократит количество пищевых отходов и финансовые затраты на хранение и транспортировку продуктов. Также, по мнению учёных, их изобретение поможет удовлетворить потребности в пище растущего населения планеты. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, к 2050 году население Земли увеличится с нынешних 7,6 млрд человек до 9,8 млрд, а в 2100 году достигнет 11,2 млрд

«Если семья обзаведётся 3D-принтером, то голода ей можно не бояться. Конечно, мы находимся только в начале пути. Мы продолжаем оптимизировать нашу разработку, чтобы создавать индивидуальные продукты, которые хранятся дольше обычных», — отметил Джин-Гю Ли.

Первые принтеры для 3D-печати продуктов появились в 2015 году и могли «готовить» лишь несложную еду. Один из таких аппаратов работает в ресторане 3D-кухни FoodInk, открытом в Лондоне в 2016 году. В этом заведении всё — от продуктов до мебели и столовых приборов — создано на 3D-принтере. Ресторан предлагает посетителям меню из девяти блюд. Используемый здесь трёхмерный принтер работает по принципу обычного, роль чернил играет паста из съедобных ингредиентов, например, творожного сыра или шоколадного мусса.

По мнению российских диетологов, разработка корейских учёных поможет людям придерживаться сбалансированной диеты. Однако, подчёркивают эксперты, заниматься «самолечением» с помощью 3D-принтера не стоит, прежде надо обратиться за советом к специалисту.

«На комплексных разработках, предусматривающих определённое содержание питательных веществ, человек долго не протянет. К тому же, это лишает его удовольствия от приёма пищи. Такая 3D-еда может быть сбалансирована и полезна, но быстро наскучит. И конечно, самому себе диету лучше не назначать, а обратиться к грамотному диетологу, который составит рацион, исходя из состояния вашего организма», — сообщила в беседе с RT профессор НИИ питания РАМН Алла Погожева.

Российские разработки

«В России изготовлением принтеров для печати продуктов пока не занимаются. На данный момент они остаются предметом роскоши. Однако лет через 10 принтеры для печати продуктов, скорее всего, станут более доступными для среднестатистического потребителя», — отметил в беседе с RT директор химико-биологического кластера Университета ИТМО Александр Виноградов

При этом в России методы 3D-печати активно развиваются, но в более фундаментальном направлении. Так, отечественные исследователи из ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН разработали в апреле 2018 года первый 3D-принтер, который создаёт сразу объёмную конструкцию. Разработку российских учёных можно использовать в тканевой инженерии. Полученные конструкции из полимеров смогут заменить повреждённые участки тканей и органов человека.