5 упражнений для увеличения губ без инъекций 

Указательными и большими пальцами обеих рук захватываем верхнюю губу и аккуратно выворачиваем ее наверх. Оказывая сопротивление пальцами, пытаемся напрягать мышцы так, чтобы вернуть губу в исходное положение. Повторяем упражнение 15 раз и делаем то же самое с нижней губой. Данное упражнение следует выполнять три раза в день. Указательным и большим пальцем одной руки выворачиваем верхнюю губу. Другой рукой прижимаем уголки рта к верхним зубам и с усилием пытаемся вернуть губу в исходное положение. Повторяем движение 15 раз. Упражнение выполняем три раза в день. Нажмите указательным пальцем на впадинку над верхней губой и удерживайте в течение семи секунд. Выполняйте упражнение один раз в день. Поставьте указательные пальцы на точки в уголках рта и направляйте давящее движение немного вверх. Удерживайте нажим в течение семи секунд. Данное упражнение также следует делать один раз в день. После выполнения всех упражнений активно разотрите губы тыльной стороной ладони до их легкого покраснения. Достаточно регулярно выполнять несколько эффективных упражнений, и скоро вы сами удивитесь своему отражению в зеркале. Данный комплекс упражнений позволит вам придать форму губам, увеличить их объем, приподнять уголки и избавиться от складочек вокруг губ. Текст: Дарья Солодовникова Фото: Shutterstock/VOSTOK