Женщина с аллергией вынуждена жить за стеклом

Вот уже на протяжении 13 лет испанка по имени Хуана, родившаяся в Кадисе, вынуждена жить в изоляции от своих родных, несмотря на то, что они находятся в нескольких сантиметрах от нее. Женщина не может не только обнять своих близких, но и просто прикоснуться к ним. А в случае, если она покинет добровольную изоляцию, будет испытывать ужасные страдания до конца своих дней.

История Хуаны пробирает до мурашек. Началась она около 30— лет назад, когда в честь появления на свет первенца супруг решил высадить в саду новый сорт картофеля. Через некоторое время у девушки началась серьезная аллергия на новый корнеплод. Реакция была настолько активной, что из-за отечности невозможно было увидеть лицо Хуаны. Ее в срочном порядке госпитализировали. Женщина до сих пор вспоминает те дни с содроганием: все тело ужасно горело, а от боли ничего не спасало.

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В больнице при помощи лечения смогли устранить проблему, однако иммунитет девушки ослаб настолько, что любые вещества способны нанести вред ее организму. Таким образом, у Хуаны развилась аллергия на все.

Уже позже супруг узнал, что злосчастный новый сорт картофеля обрабатывался запрещенным пестицидом. По сей день невозможно уточнить количество погибших или пострадавших от этого химиката.

Когда девушку выписали из госпиталя, она с каждым днем все больше слабела. А любое прикосновение к чему-либо приносило ужасные последствия. Лишь через несколько лет постоянных осмотров и наблюдений у врача принесли ясность в дело — у Хуаны диагностировали многочисленную химическую чувствительность. А вместе с синдромом хронической усталости, который был тоже замечен у пациентки, это означало одно — она может существовать только в стерильных условиях. Родные построили для Хуаны такое стерильное убежище, которое стало ее домом на 13 лет.

Опасность женщине может принести и аромат обычных цветов, не говоря уже о солнечных лучах, дожде или обычном дуновении ветерка. Как минимум, у Хуаны начинается удушение и головокружение. Благодаря большому саду супруг растит для любимой фрукты и овощи, ничем их не удобряя. Мясо семья покупает только у одного и того же проверенного производителя. Сама Хуана вынуждена жить за стеклом и только наблюдать за родными и садом.

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Раз в 2 года Хуана обязана проходить медицинский осмотр, который для нее настоящая пытка, ведь так сложно стерилизовать полностью автомобиль. Для того, чтобы встретиться с родными, им необходимо несколько дней сидеть на особой диете, чтобы у Хуаны была возможность их обнять без последствия для здоровья.

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"Сейчас единственная причина, по которой я до сих пор живу — стремление побороть недуг и помочь своим близким. Недавно я прошла тестирование новой маски, которая позволит мне находиться на улице. Только представьте: впервые за 10 лет я просто вышла подышать на улицу. В тот день я смогла обнять свою маму. "