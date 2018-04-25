Косметика для будущей мамы: 11 полезных средств

СодержаниеМорская маска Marine Cooling Masque от CNDУспокаивающее увлажняющее средство Toleriane Ultra от La Roche-Posay100% натуральный эликсир от LUNDENILONAГель-сыворотка MINÉRAL 89 от VichyОчищающий гель-уход для умывания Toleriane Caring от La Roche-PosayСтик для ухода за сухой и атопичной кожей LIPIKAR СТИК AP+ от La Roche-PosayДетский защитный увлажняющий крем от LUNDENILONAМультивосстанавливающее средство для чувствительной и раздраженной кожи детей и взрослых от La Roche-PosayДетский шампунь-кондиционер «Без слез!» от LUNDENILONAЛипидовосстанавливающее смягчающее масло для ванной и душа Lipikar от La Roche-PosayМягкий укрепляющий шампунь VICHY Dercos Нежные минералы

Время ожидания малыша многие женщины вспоминают как лучшее в своей жизни. И это не удивительно! Ведь совсем скоро новоиспеченная мама познакомится с настоящим чудом — своим ребенком. Подготовиться к встрече и провести время с пользой поможет покупка качественной косметики. Лучшие варианты бьюти-средств для будущих мам и малышей первого года жизни представляет MedAboutMe.

Морская маска Marine Cooling Masque от CND Время беременности — не только счастливая пора, но и очень ответственная для будущей мамы. Психологи утверждают: от того, с каким настроением женщина будет просыпаться каждое утро, зависит то, как она будет себя чувствовать. Сделать ритуал отхождения ко сну приятным, а заодно снять усталость в ногах, купировать болевые ощущение и отеки поможет увлажняющая маска на основе экстрактов морских водорослей и алоэ вера от CND. Средство оказывает тонизирующее действие, приятно охлаждает, смягчает и увлажняет кожу ног.

Успокаивающее увлажняющее средство Toleriane Ultra от La Roche-Posay

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, аллергия является четвертым заболеванием в мире по степени распространенности. Учитывая этот фактор, дерматологическая лаборатория La Roche-Posay создала продукт, который обеспечивает максимальную переносимость и повышенную безопасность. А ведь так важно во время беременности не поставить организм под удар!

Средство эффективно увлажняет чувствительную кожу, мягко снимает раздражение и чувство жжения, дарит комфорт. В его составе — термальная вода, обладающая природными успокаивающими свойствами, и молекулярная пептидная структура нейросенсин, которая снижает чувствительность кожи и склонность к раздражениям.

100% натуральный эликсир от LUNDENILONA

В составе этого чудо-средства целых 12 натуральных масел! Эликсир комплексно ухаживает за кожей лица, тела и волосами, защищает от неблагоприятных факторов окружающей среды и ультрафиолетового излучения.

Благодаря такому уходу, увеличивается потенциал кожи к восстановлению, она становится мягкой, ровной и упругой. Во время беременности средство предупреждает образование растяжек (стрий), заживляет мелкие трещинки и царапины.

Маски для волос с применением эликсира оздоравливают локоны, они приобретают красивый блеск и легко расчесываются. За счет стимуляции кровообращения предупреждается выпадение волос.

Гель-сыворотка MINÉRAL 89 от Vichy

В теплое время года кожа как никогда нуждается в порции живительной влаги. Обеспечить все ее потребности способно новое средство от компании Vichy. Чистая формула состоит из термальной воды вулканического происхождения, обогащенной 15 минералами, и культового увлажнителя современности — гиалуроновой кислоты. Дополняя друг друга, ингредиенты увлажняют, укрепляют и защищают кожу, благодаря чему она выглядит красивой, здоровой, совершенной.

Очищающий гель-уход для умывания Toleriane Caring от La Roche-Posay

Утреннее и вечернее умывание — очень важные процедуры в уходе за кожей. Нужно со всей серьезностью подойти к выбору очищающего средства. Гель-уход для умывания от La Roche-Posay содержит три успокаивающих ингредиента — ниацинамид, пантенол и термальную воду. Средство гарантирует деликатное очищение, укрепляет защитный барьер кожи и способствует сохранению в нем влаги. Обладает противовоспалительным действием.

Стик для ухода за сухой и атопичной кожей LIPIKAR СТИК AP+ от La Roche-Posay

Атопический дерматит — распространенное хроническое заболевание кожи, которое чаще всего проявляется в раннем детстве. Для него характерно чувство стянутости кожного покрова и зуд. Чтобы вернуть коже комфорт и свести к минимуму возможные рецидивы заболевания, дерматологическая лаборатория La Roche-Posay создала средство LIPIKAR.

Удобный формат в виде стика обеспечивает легкое нанесение и быстрое впитывание средства. Продукт не оставляет следов на одежде и подходит даже для сверхчувствительной кожи.

Детский защитный увлажняющий крем от LUNDENILONA

Кожа ребенка первых дней жизни очень уязвима перед внешними факторами — изменчивой погодой на улице, сухим воздухом помещений, стиральным порошком для стирки детского белья. Поэтому она нуждается в особенно бережном уходе.

Защитный крем для малышей от бренда LUNDENILONA оберегает кожу ребенка от ненужного дискомфорта и гарантирует отличное настроение, так необходимое ему для познания мира. Счастливый ребенок — спокойная мама!

Мультивосстанавливающее средство для чувствительной и раздраженной кожи детей и взрослых от La Roche-Posay

Мелкие ссадины и ожоги, сухость, шелушение и раздражение… Кожа человека ежедневно сталкивается с негативными факторами окружающей среды и случайными травмами и повреждениями. Чтобы пережить неприятные моменты нужно средство, которое мгновенно снимает боль, ускоряет процесс заживления и дает противовоспалительный и антимикробный эффект. К счастью, оно существует!

Продукция бренда La Roche-Posay подходит для детей и взрослых, может использоваться для увлажнения и защиты кожи лица, тела и губ, в качестве вспомогательного средства при лечении диатеза и экземы. Формула продукта обогащена пантенолом и уникальным противовоспалительным комплексом.

Детский шампунь-кондиционер «Без слез!» от LUNDENILONA

Дети первого года жизни не всегда любят купаться. Чтобы водные процедуры проходили с удовольствием и без слез, мама двоих детей, основательница бренда LUNDENILONA — Илона Лунден разработала средство, которое нежно заботится о коже и волосах ребенка.

Его мягкая формула включает растительные экстракты, молочную кислоту, аллантоин и пантенол, благодаря которым уход становится приятной расслабляющей процедурой.

Липидовосстанавливающее смягчающее масло для ванной и душа Lipikar от La Roche-Posay

Агрессивные факторы окружающей среды, неправильный уход за кожей и длительный прием медикаментов может подорвать здоровье кожи, нарушить ее гидролипидную мантию. Чтобы этого не случилось, нужно использовать средства с нейтральным уровнем pH, которые помогают восстановить защитный барьер. Отличным примером является смягчающее масло для ванной и душа Lipikar.

За счет специально подобранных очищающих компонентов — ниацинамида, масла каритэ и термальной воды, оно нежно очищает кожу и возвращает ей здоровье и красоту.

Мягкий укрепляющий шампунь VICHY Dercos Нежные минералы

Без силиконов, без парабенов и без красителей! Мягкий шампунь от компании VICHY отвечает всем требованиям безопасности, предъявляемым к высококачественной косметике. Благодаря уникальной формуле на основе термальной воды, средство подходит для ежедневного применения, и может использоваться как взрослыми, так и детьми. Деликатное очищение для красоты и блеска волос!

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