Яблочный уксус: как похудеть к лету

Яблочный уксус используется во многих культурах для различных блюд. Полезен ли он для похудения? Действительно, он настолько ценный?

Яблочный уксус — что такое?

Это не что иное, как одна из многих разновидностей уксуса, которые широко доступны. Он готовится на основе яблок или яблочного мусса. Используется также как натуральный консервант. Имеет желто-коричневую окраску и слегка мутный. Отличается очень характерным запахом и терпким вкусом.

Противомикробное действие

Яблочный уксус по причине того, что является продуктом, образовавшимся в результате естественного брожения, является источником пробиотических бактерий, которые способствуют общему здоровью. Яблочный уксус может помочь в элиминации патогенов, тем самым он увеличивает естественный иммунитет. Содержащаяся в уксусе уксусная кислота проявляет антибактериальные свойства, что также было подтверждено. Яблочный уксус также используется для очистки различных поверхностей, а также их дезинфекции. Поэтому промывание уксусом раны после ожогов может предотвратить возникновение пузырей. Его применение было также широко распространено в лечении лишая, особенно ног и ногтей, а также при инфекциях ушей.

Влияние на инсулин

Как показали исследования уксус оказывает очень благотворное влияние на синтез инсулина. В частности, употребление уксуса восстанавливает чувствительность к инсулину, а также он способен значительно снизить скачки сахара в крови. Доказано, что 30 миллилитров яблочного уксуса, добавленного в еду, которая богата углеводами, восстанавливает чувствительность к инсулину на 34%. По этой причине яблочный уксус рекомендуется особенно тем, кто страдает диабетом или резистентностью к инсулину.

Яблочный уксус нормализует показатели липидов

В исследованиях, проведенных на животных, было показано, что уксус положительно влияет на показатели холестерина в крови. В исследованиях также было показано, что вслед за уровнем холестерина снизился также уровень триглицеридов, что снижает возможность возникновения таких заболеваний, как атеросклероз. Кроме того, многие исследования указывают на свойство уксуса снижать уровень артериального давления. К сожалению, следует иметь в виду, что то, что работает положительно на животных, не обязательно в той же степени работать на людях.

Похудение?

Дело в том, что уксус имеет положительное влияние на уменьшение лишней жировой ткани, действие это нашло подтверждение в научных экспериментах. Сам факт, что участие яблочного уксуса в рационе снижает секрецию инсулина, побуждает к тому, чтобы во время диеты ввести небольшое количество уксуса в свой рацион. Кроме того, уксус стимулирует пищеварение и влияет на чувство сытости, помогает в удалении токсинов из организма. Конечно, стоит помнить, что яблочный уксус не чудодейственное лекарство от ожирения, потому что без соответствующей диеты, а также активности сам факт употребления уксуса не сделает так, что вдруг потеряем свои излишки килограммов.

Когда применение яблочного уксуса может принести пользу?

•в случае тошноты;

•в случае проблем с кожей;

•в случае бронхиальной астмы, так как даже Гиппократ рекомендовал натирать себя уксусом своим пациентам;

•в случае спазмов мышц.

Как видите, уксус можно применять во многих случаях, но следует помнить, что даже лучшие продукты в избытке могут навредить.