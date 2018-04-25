Советы по выбору и использованию крема для автозагара

Когда не хватает времени для похода в солярий, а уж тем более нет возможности отправиться в отпуск или просто позагорать у бассейна, встает вопрос о быстром экспресс-загаре. В этом случае девушки обращаются к всевозможным средствам, придающим коже золотистый блеск уже через несколько часов. Заманчивое решение. Но как правильно выбрать качественное средство, чтобы не попасть впросак? МедикФорум решил разобраться в этом в этой статье. Стоит знать, что многим любительницам красоты противопоказаны ультрафиолетовые лучи, да и многим остальным девушкам не рекомендованы частые и продолжительные процедуры. Это не только вредит коже и здоровью, но и продвигает процесс старения всего организма. Автозагары не приносят никакого вреда. Но при неправильном использовании есть риск выглядеть неприглядно.

Советы по нанесению автозагара

1. Читайте инструкцию и состав. Есть немало средств, которые имеют в своем составе натуральные вещества, на них и нужно акцентировать внимание. Дигидроксиацетон или по-другому DHA имеется в составе натуральных средств, так как изготовлен из сахарного тростника и естественным образом контактирует с клетками кожи, образуя оттенок загара. Также стоит обращать внимание и на процент этого ингредиента — он не должен превышать 14%. Важно также помнить о том, что автозагар не наносится на проблемные или поврежденные участки кожи. На подобное средство аллергия может быть у каждого человека. Проверить это можно в течение двух дней. Для этого рекомендуется нанести средство на небольшой участок кожи и подождать, если реакции нет, то этот крем вам подходит. 2. Автозагар продается в различных формах: молочко, гель, салфетки, кремы и спреи. Стоит заметить, что наиболее мягким средством является молочко. Оно рекомендовано для тех, кто хочет воспользоваться автозагаром впервые. В нем больше увлажняющих кожу веществ, которые помогают избегать липкости и раздражения. Но для жирного типа кожи рекомендуется выбирать спреи или муссы. Салфетки подходят скорее для поддержания ровного загара. Для его нанесения они непригодны, кроме того, с помощью них сложно контролировать количество наносимого средства. 3. Очень важно подготовить кожу, перед тем, как наносить крем. Поверхность кожи должна быть не только чистой, но и отшелушенной специальными пилинговыми средствами. Иначе есть риск получить неровный загар. После душа или ванны, можно нанести увлажняющий крем, подготовить кожу, а затем уже наносить оттеночный крем. 4. Рекомендуется также не игнорировать инструкцию по правильному нанесению автозагара. Совершать процедуру лучше всего в перчатках, ведь потом на пальцах и руках может остаться много пятен, от которых трудно будет избавиться. Наносить крем нужно легкими круговыми движениями, равномерно, от пят и выше. И не забывайте, что каждому типу и цвету кожи — свой автозагар. Для смуглых девушек подойдет автозагар с пометкой «dark». А вот девушкам со светлой кожей он не подойдет — им лучше выбирать средства с пометкой «light». Ранее эксперты доказали, что создан робот, дающий советы по выбору гардероба.