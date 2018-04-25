Гормональная (эндокринная) система: железы и органы, функции, проблемы

Эндокринные железы производят гормоны и передают их прямо в кровоток. Из потока крови гормоны связываются с телом, направляясь к его клетке-мишени, чтобы оказывать определенное изменение или воздействие на эту клетку. Гормон может создавать изменения в клетках окружающих тканей (паракринный эффект). Эндокринная система работает с нервной и иммунной системой, чтобы помочь организму справиться с различными событиями и стрессами. МедикФорум подготовил обзор работы этой системы. Отрасль медицины, относящаяся к изучению эндокринной системы, называется эндокринологией и практикуется эндокринологами. Поле быстро расширяется из-за понимания клеточных путей, которые стимулируют гормоны, и открытия новых гормонов и их функций.

Экзокринные железы.

Экзокринная железа, представляет собой железу, выделяющую вещества (электролиты, белки или ферменты) прямо в целевое место через протоки или трубку. Примеры желез: слюнные, потовые, сальные, поджелудочная. Поджелудочная железа — как эндокринный, так и экзокринный орган. Она высвобождает определенные ферменты, чтобы помочь пищеварению, доставленному в кишечник через канал поджелудочной железы. Эндокринная поджелудочная железа также выделяет инсулин и глюкагон (гормоны, связанные с метаболизмом глюкозы).

Функции эндокринной системы.

Функции эндокринной системы: •Рост. •Восстановление. •Размножение. •Пищеварение. •Гомеостаз (постоянный внутренний баланс).

Как работают гормоны?

Гормон действует только на часть тела, если он «подходит». Гормон можно рассматривать как ключ, а его целевое место (такое, как орган) имеет особые формы замков на стенках клеток. Если гормон подходит к стенке клетки, он будет работать. Гормоны могут выделять каскад других сигнальных путей в клетке, чтобы вызвать немедленный эффект (например, сигнализация инсулина приводит к быстрому поглощению глюкозы в мышечные клетки) или более медленный эффект (глюкокортикоиды связываются с ДНК-элементами в клетке для производства определенных белков, для чего требуется некоторое время). Эндокринная система — это жестко регулируемая система, которая удерживает гормоны и их эффекты на правильном уровне. Один из способов добиться этого — через «петли обратной связи». Выпуск гормонов регулируется другими гормонами, белками или сигналами нейронов. Выпущенный гормон оказывает влияние на другие органы. Этот эффект на организм возвращается к исходному сигналу для контроля любого дальнейшего высвобождения гормонов. Гипофиз хорошо известен своими петлями обратной связи.

Железы и органы эндокринной системы.

•Гипофиз — находится внутри мозга. Он наблюдает за другими железами и контролирует гормональные уровни. Это может привести к изменению гормональной продукции в другом месте в системе, выпустив собственные «стимулирующие» гормоны. Гипофиз также связан с нервной системой через часть мозга, называемую гипоталамусом. Гормоны, выделяемые гипофизом, представляют собой гонадотропины, гормон роста, ТТГ, адренокортикотропный гормон, антидиуретический гормон, пролактин и окситоцин. •Щитовидная железа — высвобождает гормоны щитовидной железы (Т4 и Т3), необходимые для метаболизма и гомеостаза организма. Они контролируется ТТГ, вырабатывающимся гипофизом через петлю обратной связи. •Паращитовидная железа — обычно четыре паращитовидные железы, которые лежат рядом со щитовидной железой. Паращитовидная железа участвует в регулировании кальция, фосфата и витамина D. •Надпочечники — есть две надпочечника, находящихся сверху каждой почки. Они создают несколько разных гормонов. Внешняя часть железы (коры надпочечников) делает кортизол, альдостерон и половые гормоны. Центр надпочечников создает адреналин. Адреналин — гормона, находящийся под контролем нервной системы. •Поджелудочная железа — орган пищеварения, который находится внутри брюшной полости. Она делает инсулин, контролирующий количество сахара в кровотоке. Также создает другие гормоны — глюкагон и соматостатин. •Яичники — находятся внутри женского таза. Они создают женские половые гормоны, такие как эстроген. •Семенники — находятся мошонке. Они создают мужские половые гормоны, такие как тестостерон. Другие менее известные эндокринные органы включают: •Жировая ткань — признается метаболически важной. Оно выпускает гормоны, такие как лептин, влияющие на аппетит, а также производство эстрогена. Инсулин действует на жировую ткань. •Почки — продуцируют эритропоэтин (стимулирует образование эритроцитов), продуцирует ренин, необходимый для регулирования кровяного давления и продуцирует активную форму витамина D (1-25 дигидроксивитамин D3)

Проблемы эндокринной системы.

В эндокринной системе могут возникать многочисленные проблемы. Они могут рассматриваться как чрезмерное или недостаточное производство гормонов. Эндокринные органы подвержены опухолям (аденомы). Проблемы эндокринной системы: •Диабет — слишком много сахара в крови, вызывается проблемами с производством инсулина. Это включает диабет 1 типа (дефицит инсулина) и диабет типа 2 (избыточный инсулин). •Нарушения менструального цикла — нерегулярные менструации или отсутствие менструации. Некоторые причины этого включают поликистозный овариальный синдром (ПКОС), аденому гипофиза или первичный овариальный отказ (ПОФ). •Проблемы со щитовидной железой — когда слюна гиперактивна (гипертиреоз) или недостаточна (гипотиреоз). Узлы щитовидной железы являются общими, но рак щитовидной железы встречается редко. •Проблемы с паращитовидной железой — увеличение или одна из других паращитовидных желез может привести к высокому уровню кальция в крови (гиперкальциемия). •Аденомы гипофиза — это опухоли гипофиза, которые могут вызывать слишком много определенного гормона или вызывать недостатки гормонов. Эти опухоли могут быть небольшими (микроаденомами) или большими (макроаденомами). •Нейроэндокринные опухоли — это редкие опухоли некоторых эндокринных желез (обычно надпочечников, тонкой кишки или поджелудочной железы). Они могут включать слишком много адреналина, выделяемого надпочечниками (феохромоцитома), или слишком много гормона 5-HIAA из карциноидной опухоли, которая вызывает диарею и промывку.

То, что нужно запомнить.

•Эндокринные железы выделяют гормоны прямо в кровоток. •Гормоны помогают контролировать многие функции организма (рост, восстановление и размножение). •Эндокринная система — множество систем органов и гормонов, многие из которых до сих пор изучаются и понимаются. Ранее ученые рассказали, что происходит во время плача.